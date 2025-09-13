Matt Furie (MATT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Matt Furie kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MATT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Matt Furie kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Matt Furie kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:14:16(UTC+8)

Matt Furie Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Matt Furie (MATT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Matt Furie galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2025 m.

Matt Furie (MATT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Matt Furie galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2026 m.

Matt Furie (MATT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MATT ateities kaina yra $ 0 su 10.25% augimo norma.

Matt Furie (MATT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MATT ateities kaina yra $ 0 su 15.76% augimo norma.

Matt Furie (MATT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MATT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 21.55%.

Matt Furie (MATT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MATT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 27.63%.

Matt Furie (MATT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Matt Furie kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Matt Furie (MATT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Matt Furie kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Matt Furie kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0
    0.41%
Matt Furie (MATT) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma MATT kaina yra $0. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Matt Furie (MATT) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė MATT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Matt Furie (MATT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MATT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Matt Furie (MATT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MATT kaina yra $0. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Matt Furie kainų statistika

--
----

--

$ 397.40K
$ 397.40K$ 397.40K

420.69B
420.69B 420.69B

--
----

--

Naujausia MATT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MATT turi 420.69B apyvartą ir $ 397.40K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Matt Furie istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Matt Furie, dabartinė Matt Furie kaina yra 0USD. Apyvartinė Matt Furie (MATT) pasiūla yra 420.69B MATT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $397,401.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    19.41%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    5.40%
    $ 0
    $ 0.000000
    $ 0.000000
  • 30 dienų
    -1.77%
    $ 0
    $ 0.000000
    $ 0.000000
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Matt Furie kaina pasikeitė $0, atspindinti 19.41% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Matt Furie buvo prekiaujama aukščiausia $0.000000 ir žemiausia $0.000000. Kainos pokytis buvo 5.40%. Ši naujausia tendencija parodo MATT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Matt Furie įvyko -1.77%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad MATT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Matt Furie (MATT) kainų prognozės modulis?

Matt Furie Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MATT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Matt Furie ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MATT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Matt Furie kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MATT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MATT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Matt Furie potencialą.

Kodėl MATT kainų prognozė yra svarbi?

MATT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MATT dabar?
Pagal jūsų prognozes, MATT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MATT kainų prognozė?
Remiantis Matt Furie (MATT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MATT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MATT 2026 m.?
1 vieneto Matt Furie (MATT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MATT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MATT kaina 2027 m.?
Matt Furie (MATT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MATT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MATT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Matt Furie (MATT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MATT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Matt Furie (MATT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MATT 2030 m.?
1 vieneto Matt Furie (MATT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MATT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MATT kainų prognozė 2040 metams?
Matt Furie (MATT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MATT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.