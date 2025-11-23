Massive Meme Outbreak (RPG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Massive Meme Outbreak kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RPG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Massive Meme Outbreak kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Massive Meme Outbreak kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:57:29(UTC+8)

Massive Meme Outbreak Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Massive Meme Outbreak (RPG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Massive Meme Outbreak galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000008 prekybos kainą 2025 m.

Massive Meme Outbreak (RPG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Massive Meme Outbreak galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000008 prekybos kainą 2026 m.

Massive Meme Outbreak (RPG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RPG ateities kaina yra $ 0.000009 su 10.25% augimo norma.

Massive Meme Outbreak (RPG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RPG ateities kaina yra $ 0.000009 su 15.76% augimo norma.

Massive Meme Outbreak (RPG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RPG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000010, o augimo norma – 21.55%.

Massive Meme Outbreak (RPG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RPG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000010, o augimo norma – 27.63%.

Massive Meme Outbreak (RPG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Massive Meme Outbreak kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000017 prekybos kainą.

Massive Meme Outbreak (RPG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Massive Meme Outbreak kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000028 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000008
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000008
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000009
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000009
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000010
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000010
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000011
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000012
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000012
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000013
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000013
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000014
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000015
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000016
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000016
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000017
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Massive Meme Outbreak kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000008
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000008
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000008
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000008
    0.41%
Massive Meme Outbreak (RPG) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma RPG kaina yra $0.000008. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Massive Meme Outbreak (RPG) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė RPG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000008. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Massive Meme Outbreak (RPG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RPG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000008. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Massive Meme Outbreak (RPG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RPG kaina yra $0.000008. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Massive Meme Outbreak kainų statistika

Naujausia RPG kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, RPG turi 999.23M apyvartą ir $ 8.53K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Massive Meme Outbreak istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Massive Meme Outbreak, dabartinė Massive Meme Outbreak kaina yra 0.000008USD. Apyvartinė Massive Meme Outbreak (RPG) pasiūla yra 999.23M RPG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8,525.88.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.000008
    $ 0.000008
  • 30 dienų
    -16.10%
    $ -0.000001
    $ 0.000008
    $ 0.000008
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Massive Meme Outbreak kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Massive Meme Outbreak buvo prekiaujama aukščiausia $0.000008 ir žemiausia $0.000008. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo RPG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Massive Meme Outbreak įvyko -16.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000001 vertę. Tai rodo, kad RPG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Massive Meme Outbreak (RPG) kainų prognozės modulis?

Massive Meme Outbreak Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RPG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Massive Meme Outbreak ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RPG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Massive Meme Outbreak kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RPG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RPG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Massive Meme Outbreak potencialą.

Kodėl RPG kainų prognozė yra svarbi?

RPG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RPG dabar?
Pagal jūsų prognozes, RPG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RPG kainų prognozė?
Remiantis Massive Meme Outbreak (RPG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RPG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RPG 2026 m.?
1 vieneto Massive Meme Outbreak (RPG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RPG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RPG kaina 2027 m.?
Massive Meme Outbreak (RPG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RPG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RPG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Massive Meme Outbreak (RPG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RPG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Massive Meme Outbreak (RPG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RPG 2030 m.?
1 vieneto Massive Meme Outbreak (RPG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RPG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RPG kainų prognozė 2040 metams?
Massive Meme Outbreak (RPG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RPG kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.