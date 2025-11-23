Market Maverick (LUIGI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Market Maverick kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LUIGI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Market Maverick kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Market Maverick kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Market Maverick Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Market Maverick (LUIGI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Market Maverick galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000978 prekybos kainą 2025 m.

Market Maverick (LUIGI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Market Maverick galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001027 prekybos kainą 2026 m.

Market Maverick (LUIGI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LUIGI ateities kaina yra $ 0.001078 su 10.25% augimo norma.

Market Maverick (LUIGI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LUIGI ateities kaina yra $ 0.001132 su 15.76% augimo norma.

Market Maverick (LUIGI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LUIGI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001189, o augimo norma – 21.55%.

Market Maverick (LUIGI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LUIGI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001248, o augimo norma – 27.63%.

Market Maverick (LUIGI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Market Maverick kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002034 prekybos kainą.

Market Maverick (LUIGI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Market Maverick kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.003313 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000978
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001027
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001078
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001132
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001189
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001248
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001311
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001376
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001445
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001518
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001594
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001673
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001757
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001845
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001937
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002034
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Market Maverick kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000978
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000978
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000979
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000982
    0.41%
Market Maverick (LUIGI) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma LUIGI kaina yra $0.000978. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Market Maverick (LUIGI) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė LUIGI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000978. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Market Maverick (LUIGI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LUIGI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000979. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Market Maverick (LUIGI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LUIGI kaina yra $0.000982. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Market Maverick kainų statistika

--
----

--

$ 20.55K
$ 20.55K$ 20.55K

21.00M
21.00M 21.00M

--
----

--

Naujausia LUIGI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LUIGI turi 21.00M apyvartą ir $ 20.55K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Market Maverick istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Market Maverick, dabartinė Market Maverick kaina yra 0.000978USD. Apyvartinė Market Maverick (LUIGI) pasiūla yra 21.00M LUIGI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $20,550.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -22.76%
    $ -0.000222
    $ 0.001461
    $ 0.000970
  • 30 dienų
    -31.74%
    $ -0.000310
    $ 0.001461
    $ 0.000970
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Market Maverick kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Market Maverick buvo prekiaujama aukščiausia $0.001461 ir žemiausia $0.000970. Kainos pokytis buvo -22.76%. Ši naujausia tendencija parodo LUIGI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Market Maverick įvyko -31.74%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000310 vertę. Tai rodo, kad LUIGI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Market Maverick (LUIGI) kainų prognozės modulis?

Market Maverick Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LUIGI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Market Maverick ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LUIGI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Market Maverick kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LUIGI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LUIGI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Market Maverick potencialą.

Kodėl LUIGI kainų prognozė yra svarbi?

LUIGI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LUIGI dabar?
Pagal jūsų prognozes, LUIGI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LUIGI kainų prognozė?
Remiantis Market Maverick (LUIGI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LUIGI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LUIGI 2026 m.?
1 vieneto Market Maverick (LUIGI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LUIGI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LUIGI kaina 2027 m.?
Market Maverick (LUIGI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LUIGI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LUIGI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Market Maverick (LUIGI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LUIGI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Market Maverick (LUIGI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LUIGI 2030 m.?
1 vieneto Market Maverick (LUIGI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LUIGI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LUIGI kainų prognozė 2040 metams?
Market Maverick (LUIGI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LUIGI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.