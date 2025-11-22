Market Maker DAO (MMDAO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Market Maker DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MMDAO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Market Maker DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Market Maker DAO kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:55:59(UTC+8)

Market Maker DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Market Maker DAO (MMDAO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Market Maker DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002537 prekybos kainą 2025 m.

Market Maker DAO (MMDAO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Market Maker DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002664 prekybos kainą 2026 m.

Market Maker DAO (MMDAO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MMDAO ateities kaina yra $ 0.002797 su 10.25% augimo norma.

Market Maker DAO (MMDAO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MMDAO ateities kaina yra $ 0.002937 su 15.76% augimo norma.

Market Maker DAO (MMDAO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MMDAO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003083, o augimo norma – 21.55%.

Market Maker DAO (MMDAO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MMDAO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003238, o augimo norma – 27.63%.

Market Maker DAO (MMDAO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Market Maker DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005274 prekybos kainą.

Market Maker DAO (MMDAO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Market Maker DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.008591 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002537
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002664
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002797
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002937
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003083
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003238
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003400
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003570
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003748
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003935
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004132
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004339
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004556
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004784
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005023
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005274
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Market Maker DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.002537
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.002537
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002539
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.002547
    0.41%
Market Maker DAO (MMDAO) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma MMDAO kaina yra $0.002537. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Market Maker DAO (MMDAO) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė MMDAO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002537. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Market Maker DAO (MMDAO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MMDAO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002539. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Market Maker DAO (MMDAO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MMDAO kaina yra $0.002547. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Market Maker DAO kainų statistika

--
----

--

$ 253.70K
$ 253.70K$ 253.70K

100.00M
100.00M 100.00M

--
----

--

Naujausia MMDAO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MMDAO turi 100.00M apyvartą ir $ 253.70K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Market Maker DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Market Maker DAO, dabartinė Market Maker DAO kaina yra 0.002537USD. Apyvartinė Market Maker DAO (MMDAO) pasiūla yra 100.00M MMDAO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $253,697.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -12.61%
    $ -0.000366
    $ 0.003003
    $ 0.002533
  • 7 dienos
    -12.88%
    $ -0.000327
    $ 0.003191
    $ 0.002537
  • 30 dienų
    -22.44%
    $ -0.000569
    $ 0.003191
    $ 0.002537
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Market Maker DAO kaina pasikeitė $-0.000366, atspindinti -12.61% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Market Maker DAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.003191 ir žemiausia $0.002537. Kainos pokytis buvo -12.88%. Ši naujausia tendencija parodo MMDAO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Market Maker DAO įvyko -22.44%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000569 vertę. Tai rodo, kad MMDAO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Market Maker DAO (MMDAO) kainų prognozės modulis?

Market Maker DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MMDAO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Market Maker DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MMDAO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Market Maker DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MMDAO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MMDAO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Market Maker DAO potencialą.

Kodėl MMDAO kainų prognozė yra svarbi?

MMDAO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MMDAO dabar?
Pagal jūsų prognozes, MMDAO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MMDAO kainų prognozė?
Remiantis Market Maker DAO (MMDAO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MMDAO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MMDAO 2026 m.?
1 vieneto Market Maker DAO (MMDAO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MMDAO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MMDAO kaina 2027 m.?
Market Maker DAO (MMDAO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MMDAO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MMDAO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Market Maker DAO (MMDAO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MMDAO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Market Maker DAO (MMDAO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MMDAO 2030 m.?
1 vieneto Market Maker DAO (MMDAO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MMDAO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MMDAO kainų prognozė 2040 metams?
Market Maker DAO (MMDAO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MMDAO kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:55:59(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.