MaidSafeCoin (EMAID) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite MaidSafeCoin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EMAID augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte MaidSafeCoin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

MaidSafeCoin kainos prognozė
--
----
0,00%
USD
Faktinis
Prognozė
MaidSafeCoin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

MaidSafeCoin (EMAID) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, MaidSafeCoin galėtų augti 0,00%. Ji gali pasiekti $ 0,059635 prekybos kainą 2025 m.

MaidSafeCoin (EMAID) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, MaidSafeCoin galėtų augti 5,00%. Ji gali pasiekti $ 0,062616 prekybos kainą 2026 m.

MaidSafeCoin (EMAID) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EMAID ateities kaina yra $ 0,065747 su 10,25% augimo norma.

MaidSafeCoin (EMAID) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EMAID ateities kaina yra $ 0,069034 su 15,76% augimo norma.

MaidSafeCoin (EMAID) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EMAID 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0,072486, o augimo norma – 21,55%.

MaidSafeCoin (EMAID) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EMAID 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0,076111, o augimo norma – 27,63%.

MaidSafeCoin (EMAID) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. MaidSafeCoin kaina galėtų išaugti 107,89%. Ji gali pasiekti $ 0,123976 prekybos kainą.

MaidSafeCoin (EMAID) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. MaidSafeCoin kaina galėtų išaugti 238,64%. Ji gali pasiekti $ 0,201945 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0,059635
    0,00%
  • 2026
    $ 0,062616
    5,00%
  • 2027
    $ 0,065747
    10,25%
  • 2028
    $ 0,069034
    15,76%
  • 2029
    $ 0,072486
    21,55%
  • 2030
    $ 0,076111
    27,63%
  • 2031
    $ 0,079916
    34,01%
  • 2032
    $ 0,083912
    40,71%
  • 2033
    $ 0,088108
    47,75%
  • 2034
    $ 0,092513
    55,13%
  • 2035
    $ 0,097139
    62,89%
  • 2036
    $ 0,101996
    71,03%
  • 2037
    $ 0,107095
    79,59%
  • 2038
    $ 0,112450
    88,56%
  • 2039
    $ 0,118073
    97,99%
  • 2040
    $ 0,123976
    107,89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės MaidSafeCoin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0,059635
    0,00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0,059643
    0,01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0,059692
    0,10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0,059880
    0,41%
MaidSafeCoin (EMAID) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma EMAID kaina yra $0,059635. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

MaidSafeCoin (EMAID) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė EMAID, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0,059643. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

MaidSafeCoin (EMAID) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EMAID, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0,059692. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

MaidSafeCoin (EMAID) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EMAID kaina yra $0,059880. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė MaidSafeCoin kainų statistika

--
----

--

$ 1,84M
$ 1,84M$ 1,84M

30,85M
30,85M 30,85M

--
----

--

Naujausia EMAID kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0,00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, EMAID turi 30,85M apyvartą ir $ 1,84M bendrą rinkos kapitalizaciją.

MaidSafeCoin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje MaidSafeCoin, dabartinė MaidSafeCoin kaina yra 0,059635USD. Apyvartinė MaidSafeCoin (EMAID) pasiūla yra 30,85M EMAID, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1 839 556.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0,00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0,07%
    $ 0,000041
    $ 0,059856
    $ 0,059856
  • 30 dienų
    2,22%
    $ 0,001324
    $ 0,059856
    $ 0,059593
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas MaidSafeCoin kaina pasikeitė $0, atspindinti 0,00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas MaidSafeCoin buvo prekiaujama aukščiausia $0,059856 ir žemiausia $0,059856. Kainos pokytis buvo 0,07%. Ši naujausia tendencija parodo EMAID potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį MaidSafeCoin įvyko 2,22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0,001324 vertę. Tai rodo, kad EMAID artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia MaidSafeCoin (EMAID) kainų prognozės modulis?

MaidSafeCoin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EMAID kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius MaidSafeCoin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EMAID būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti MaidSafeCoin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EMAID ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EMAID pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą MaidSafeCoin potencialą.

Kodėl EMAID kainų prognozė yra svarbi?

EMAID kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EMAID dabar?
Pagal jūsų prognozes, EMAID pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EMAID kainų prognozė?
Remiantis MaidSafeCoin (EMAID) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EMAID kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EMAID 2026 m.?
1 vieneto MaidSafeCoin (EMAID) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EMAID padidės 0,00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EMAID kaina 2027 m.?
MaidSafeCoin (EMAID) prognozuojama, kad kasmet bus 0,00%, o iki 2027 m. 1 EMAID kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EMAID kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MaidSafeCoin (EMAID) augs 0,00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EMAID kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MaidSafeCoin (EMAID) augs 0,00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EMAID 2030 m.?
1 vieneto MaidSafeCoin (EMAID) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EMAID padidės 0,00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EMAID kainų prognozė 2040 metams?
MaidSafeCoin (EMAID) prognozuojama, kad kasmet padidės 0,00%, o iki 2040 m. 1 EMAID kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.