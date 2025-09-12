Looped Hype (LHYPE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Looped Hype kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LHYPE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Looped Hype kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Looped Hype kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:17:36(UTC+8)

Looped Hype Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Looped Hype (LHYPE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Looped Hype galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 56.12 prekybos kainą 2025 m.

Looped Hype (LHYPE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Looped Hype galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 58.926 prekybos kainą 2026 m.

Looped Hype (LHYPE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LHYPE ateities kaina yra $ 61.8722 su 10.25% augimo norma.

Looped Hype (LHYPE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LHYPE ateities kaina yra $ 64.9659 su 15.76% augimo norma.

Looped Hype (LHYPE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LHYPE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 68.2142, o augimo norma – 21.55%.

Looped Hype (LHYPE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LHYPE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 71.6249, o augimo norma – 27.63%.

Looped Hype (LHYPE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Looped Hype kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 116.6694 prekybos kainą.

Looped Hype (LHYPE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Looped Hype kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 190.0422 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 56.12
    0.00%
  • 2026
    $ 58.926
    5.00%
  • 2027
    $ 61.8722
    10.25%
  • 2028
    $ 64.9659
    15.76%
  • 2029
    $ 68.2142
    21.55%
  • 2030
    $ 71.6249
    27.63%
  • 2031
    $ 75.2061
    34.01%
  • 2032
    $ 78.9664
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 82.9147
    47.75%
  • 2034
    $ 87.0605
    55.13%
  • 2035
    $ 91.4135
    62.89%
  • 2036
    $ 95.9842
    71.03%
  • 2037
    $ 100.7834
    79.59%
  • 2038
    $ 105.8226
    88.56%
  • 2039
    $ 111.1137
    97.99%
  • 2040
    $ 116.6694
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Looped Hype kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 56.12
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 56.1276
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 56.1738
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 56.3506
    0.41%
Looped Hype (LHYPE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LHYPE kaina yra $56.12. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Looped Hype (LHYPE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LHYPE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $56.1276. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Looped Hype (LHYPE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LHYPE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $56.1738. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Looped Hype (LHYPE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LHYPE kaina yra $56.3506. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Looped Hype kainų statistika

--
----

--

$ 59.97M
$ 59.97M$ 59.97M

1.07M
1.07M 1.07M

--
----

--

Naujausia LHYPE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LHYPE turi 1.07M apyvartą ir $ 59.97M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Looped Hype istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Looped Hype, dabartinė Looped Hype kaina yra 56.12USD. Apyvartinė Looped Hype (LHYPE) pasiūla yra 1.07M LHYPE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $59,972,907.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.75%
    $ 2.03
    $ 57.42
    $ 54.09
  • 7 dienos
    19.06%
    $ 10.6947
    $ 57.3804
    $ 45.6288
  • 30 dienų
    20.40%
    $ 11.4487
    $ 57.3804
    $ 45.6288
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Looped Hype kaina pasikeitė $2.03, atspindinti 3.75% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Looped Hype buvo prekiaujama aukščiausia $57.3804 ir žemiausia $45.6288. Kainos pokytis buvo 19.06%. Ši naujausia tendencija parodo LHYPE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Looped Hype įvyko 20.40%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $11.4487 vertę. Tai rodo, kad LHYPE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Looped Hype (LHYPE) kainų prognozės modulis?

Looped Hype Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LHYPE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Looped Hype ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LHYPE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Looped Hype kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LHYPE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LHYPE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Looped Hype potencialą.

Kodėl LHYPE kainų prognozė yra svarbi?

LHYPE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LHYPE dabar?
Pagal jūsų prognozes, LHYPE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LHYPE kainų prognozė?
Remiantis Looped Hype (LHYPE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LHYPE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LHYPE 2026 m.?
1 vieneto Looped Hype (LHYPE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LHYPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LHYPE kaina 2027 m.?
Looped Hype (LHYPE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LHYPE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LHYPE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Looped Hype (LHYPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LHYPE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Looped Hype (LHYPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LHYPE 2030 m.?
1 vieneto Looped Hype (LHYPE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LHYPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LHYPE kainų prognozė 2040 metams?
Looped Hype (LHYPE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LHYPE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:17:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.