Loky by Virtuals (LOKY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Loky by Virtuals kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LOKY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Loky by Virtuals kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Loky by Virtuals kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Loky by Virtuals Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Loky by Virtuals (LOKY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Loky by Virtuals galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001869 prekybos kainą 2025 m.

Loky by Virtuals (LOKY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Loky by Virtuals galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001962 prekybos kainą 2026 m.

Loky by Virtuals (LOKY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LOKY ateities kaina yra $ 0.002060 su 10.25% augimo norma.

Loky by Virtuals (LOKY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LOKY ateities kaina yra $ 0.002163 su 15.76% augimo norma.

Loky by Virtuals (LOKY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LOKY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002271, o augimo norma – 21.55%.

Loky by Virtuals (LOKY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LOKY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002385, o augimo norma – 27.63%.

Loky by Virtuals (LOKY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Loky by Virtuals kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003885 prekybos kainą.

Loky by Virtuals (LOKY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Loky by Virtuals kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006329 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001869
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001962
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002060
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002163
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002271
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002385
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002504
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002629
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002761
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002899
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003044
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003196
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003356
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003524
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003700
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003885
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Loky by Virtuals kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001869
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001869
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001870
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001876
    0.41%
Loky by Virtuals (LOKY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LOKY kaina yra $0.001869. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Loky by Virtuals (LOKY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LOKY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001869. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Loky by Virtuals (LOKY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LOKY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001870. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Loky by Virtuals (LOKY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LOKY kaina yra $0.001876. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Loky by Virtuals kainų statistika

--
----

--

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

940.13M
940.13M 940.13M

--
----

--

Naujausia LOKY kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LOKY turi 940.13M apyvartą ir $ 1.76M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Loky by Virtuals istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Loky by Virtuals, dabartinė Loky by Virtuals kaina yra 0.001869USD. Apyvartinė Loky by Virtuals (LOKY) pasiūla yra 940.13M LOKY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,757,187.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.02%
    $ 0
    $ 0.001999
    $ 0.001820
  • 7 dienos
    -12.35%
    $ -0.000230
    $ 0.002728
    $ 0.001820
  • 30 dienų
    -30.70%
    $ -0.000573
    $ 0.002728
    $ 0.001820
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Loky by Virtuals kaina pasikeitė $0, atspindinti 1.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Loky by Virtuals buvo prekiaujama aukščiausia $0.002728 ir žemiausia $0.001820. Kainos pokytis buvo -12.35%. Ši naujausia tendencija parodo LOKY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Loky by Virtuals įvyko -30.70%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000573 vertę. Tai rodo, kad LOKY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Loky by Virtuals (LOKY) kainų prognozės modulis?

Loky by Virtuals Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LOKY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Loky by Virtuals ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LOKY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Loky by Virtuals kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LOKY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LOKY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Loky by Virtuals potencialą.

Kodėl LOKY kainų prognozė yra svarbi?

LOKY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LOKY dabar?
Pagal jūsų prognozes, LOKY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LOKY kainų prognozė?
Remiantis Loky by Virtuals (LOKY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LOKY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LOKY 2026 m.?
1 vieneto Loky by Virtuals (LOKY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LOKY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LOKY kaina 2027 m.?
Loky by Virtuals (LOKY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LOKY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LOKY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Loky by Virtuals (LOKY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LOKY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Loky by Virtuals (LOKY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LOKY 2030 m.?
1 vieneto Loky by Virtuals (LOKY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LOKY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LOKY kainų prognozė 2040 metams?
Loky by Virtuals (LOKY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LOKY kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.