Liqwid Finance (LQ) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Liqwid Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LQ augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Liqwid Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Liqwid Finance kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Liqwid Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Liqwid Finance (LQ) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Liqwid Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2.86 prekybos kainą 2025 m.

Liqwid Finance (LQ) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Liqwid Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 3.003 prekybos kainą 2026 m.

Liqwid Finance (LQ) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LQ ateities kaina yra $ 3.1531 su 10.25% augimo norma.

Liqwid Finance (LQ) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LQ ateities kaina yra $ 3.3108 su 15.76% augimo norma.

Liqwid Finance (LQ) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LQ 2029 m. tikslinė kaina yra $ 3.4763, o augimo norma – 21.55%.

Liqwid Finance (LQ) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LQ 2030 m. tikslinė kaina yra $ 3.6501, o augimo norma – 27.63%.

Liqwid Finance (LQ) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Liqwid Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 5.9457 prekybos kainą.

Liqwid Finance (LQ) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Liqwid Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 9.6849 prekybos kainą.

Trumpalaikės Liqwid Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 2.86
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 2.8603
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 2.8627
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 2.8717
    0.41%
Liqwid Finance (LQ) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LQ kaina yra $2.86. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Liqwid Finance (LQ) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LQ, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2.8603. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Liqwid Finance (LQ) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LQ, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2.8627. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Liqwid Finance (LQ) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LQ kaina yra $2.8717. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Liqwid Finance kainų statistika

--
----

--

$ 57.75M
$ 57.75M$ 57.75M

20.21M
20.21M 20.21M

--
----

--

Naujausia LQ kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LQ turi 20.21M apyvartą ir $ 57.75M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Liqwid Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Liqwid Finance, dabartinė Liqwid Finance kaina yra 2.86USD. Apyvartinė Liqwid Finance (LQ) pasiūla yra 20.21M LQ, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $57,749,756.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.72%
    $ 0.048214
    $ 2.9
    $ 2.6
  • 7 dienos
    1.90%
    $ 0.054370
    $ 3.3368
    $ 2.4713
  • 30 dienų
    -13.26%
    $ -0.379382
    $ 3.3368
    $ 2.4713
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Liqwid Finance kaina pasikeitė $0.048214, atspindinti 1.72% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Liqwid Finance buvo prekiaujama aukščiausia $3.3368 ir žemiausia $2.4713. Kainos pokytis buvo 1.90%. Ši naujausia tendencija parodo LQ potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Liqwid Finance įvyko -13.26%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.379382 vertę. Tai rodo, kad LQ artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Liqwid Finance (LQ) kainų prognozės modulis?

Liqwid Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LQ kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Liqwid Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LQ būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Liqwid Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LQ ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LQ pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Liqwid Finance potencialą.

Kodėl LQ kainų prognozė yra svarbi?

LQ kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LQ dabar?
Pagal jūsų prognozes, LQ pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LQ kainų prognozė?
Remiantis Liqwid Finance (LQ) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LQ kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LQ 2026 m.?
1 vieneto Liqwid Finance (LQ) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LQ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LQ kaina 2027 m.?
Liqwid Finance (LQ) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LQ kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LQ kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liqwid Finance (LQ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LQ kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liqwid Finance (LQ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LQ 2030 m.?
1 vieneto Liqwid Finance (LQ) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LQ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LQ kainų prognozė 2040 metams?
Liqwid Finance (LQ) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LQ kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.