Liquity BOLD (BOLD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Liquity BOLD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BOLD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Liquity BOLD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Liquity BOLD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Liquity BOLD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Liquity BOLD (BOLD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Liquity BOLD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.998933 prekybos kainą 2025 m.

Liquity BOLD (BOLD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Liquity BOLD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0488 prekybos kainą 2026 m.

Liquity BOLD (BOLD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BOLD ateities kaina yra $ 1.1013 su 10.25% augimo norma.

Liquity BOLD (BOLD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BOLD ateities kaina yra $ 1.1563 su 15.76% augimo norma.

Liquity BOLD (BOLD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BOLD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2142, o augimo norma – 21.55%.

Liquity BOLD (BOLD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BOLD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2749, o augimo norma – 27.63%.

Liquity BOLD (BOLD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Liquity BOLD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0767 prekybos kainą.

Liquity BOLD (BOLD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Liquity BOLD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3827 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.998933
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0488
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1013
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1563
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2142
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2749
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3386
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4055
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4758
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5496
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6271
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7085
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7939
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8836
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9778
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0767
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Liquity BOLD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.998933
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.999069
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.999890
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0030
    0.41%
Liquity BOLD (BOLD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BOLD kaina yra $0.998933. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Liquity BOLD (BOLD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BOLD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.999069. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Liquity BOLD (BOLD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BOLD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.999890. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Liquity BOLD (BOLD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BOLD kaina yra $1.0030. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Liquity BOLD kainų statistika

--
----

--

$ 42.74M
$ 42.74M$ 42.74M

42.78M
42.78M 42.78M

--
----

--

Naujausia BOLD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BOLD turi 42.78M apyvartą ir $ 42.74M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Liquity BOLD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Liquity BOLD, dabartinė Liquity BOLD kaina yra 0.998933USD. Apyvartinė Liquity BOLD (BOLD) pasiūla yra 42.78M BOLD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $42,743,495.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000128
    $ 1.005
    $ 0.996099
  • 7 dienos
    0.18%
    $ 0.001772
    $ 1.0048
    $ 0.993819
  • 30 dienų
    0.06%
    $ 0.000617
    $ 1.0048
    $ 0.993819
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Liquity BOLD kaina pasikeitė $-0.000128, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Liquity BOLD buvo prekiaujama aukščiausia $1.0048 ir žemiausia $0.993819. Kainos pokytis buvo 0.18%. Ši naujausia tendencija parodo BOLD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Liquity BOLD įvyko 0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000617 vertę. Tai rodo, kad BOLD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Liquity BOLD (BOLD) kainų prognozės modulis?

Liquity BOLD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BOLD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Liquity BOLD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BOLD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Liquity BOLD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BOLD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BOLD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Liquity BOLD potencialą.

Kodėl BOLD kainų prognozė yra svarbi?

BOLD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BOLD dabar?
Pagal jūsų prognozes, BOLD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BOLD kainų prognozė?
Remiantis Liquity BOLD (BOLD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BOLD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BOLD 2026 m.?
1 vieneto Liquity BOLD (BOLD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BOLD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BOLD kaina 2027 m.?
Liquity BOLD (BOLD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BOLD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BOLD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liquity BOLD (BOLD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BOLD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liquity BOLD (BOLD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BOLD 2030 m.?
1 vieneto Liquity BOLD (BOLD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BOLD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BOLD kainų prognozė 2040 metams?
Liquity BOLD (BOLD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BOLD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.