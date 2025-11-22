Liquid Staked SOL (LSSOL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Liquid Staked SOL kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LSSOL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Liquid Staked SOL kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Liquid Staked SOL kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Liquid Staked SOL Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Liquid Staked SOL (LSSOL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Liquid Staked SOL galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 128.5 prekybos kainą 2025 m.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Liquid Staked SOL galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 134.925 prekybos kainą 2026 m.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LSSOL ateities kaina yra $ 141.6712 su 10.25% augimo norma.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LSSOL ateities kaina yra $ 148.7548 su 15.76% augimo norma.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LSSOL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 156.1925, o augimo norma – 21.55%.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LSSOL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 164.0021, o augimo norma – 27.63%.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Liquid Staked SOL kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 267.1422 prekybos kainą.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Liquid Staked SOL kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 435.1466 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 128.5
    0.00%
  • 2026
    $ 134.925
    5.00%
  • 2027
    $ 141.6712
    10.25%
  • 2028
    $ 148.7548
    15.76%
  • 2029
    $ 156.1925
    21.55%
  • 2030
    $ 164.0021
    27.63%
  • 2031
    $ 172.2022
    34.01%
  • 2032
    $ 180.8124
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 189.8530
    47.75%
  • 2034
    $ 199.3456
    55.13%
  • 2035
    $ 209.3129
    62.89%
  • 2036
    $ 219.7786
    71.03%
  • 2037
    $ 230.7675
    79.59%
  • 2038
    $ 242.3059
    88.56%
  • 2039
    $ 254.4212
    97.99%
  • 2040
    $ 267.1422
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Liquid Staked SOL kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 128.5
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 128.5176
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 128.6232
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 129.0280
    0.41%
Liquid Staked SOL (LSSOL) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma LSSOL kaina yra $128.5. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė LSSOL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $128.5176. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LSSOL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $128.6232. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LSSOL kaina yra $129.0280. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Liquid Staked SOL kainų statistika

--
----

--

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

12.02K
12.02K 12.02K

--
----

--

Naujausia LSSOL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LSSOL turi 12.02K apyvartą ir $ 1.55M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Liquid Staked SOL istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Liquid Staked SOL, dabartinė Liquid Staked SOL kaina yra 128.5USD. Apyvartinė Liquid Staked SOL (LSSOL) pasiūla yra 12.02K LSSOL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,545,047.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.93%
    $ -1.2163
    $ 132.88
    $ 127.66
  • 7 dienos
    -10.64%
    $ -13.6826
    $ 194.4443
    $ 126.7594
  • 30 dienų
    -33.40%
    $ -42.9304
    $ 194.4443
    $ 126.7594
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Liquid Staked SOL kaina pasikeitė $-1.2163, atspindinti -0.93% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Liquid Staked SOL buvo prekiaujama aukščiausia $194.4443 ir žemiausia $126.7594. Kainos pokytis buvo -10.64%. Ši naujausia tendencija parodo LSSOL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Liquid Staked SOL įvyko -33.40%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-42.9304 vertę. Tai rodo, kad LSSOL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Liquid Staked SOL (LSSOL) kainų prognozės modulis?

Liquid Staked SOL Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LSSOL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Liquid Staked SOL ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LSSOL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Liquid Staked SOL kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LSSOL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LSSOL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Liquid Staked SOL potencialą.

Kodėl LSSOL kainų prognozė yra svarbi?

LSSOL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LSSOL dabar?
Pagal jūsų prognozes, LSSOL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LSSOL kainų prognozė?
Remiantis Liquid Staked SOL (LSSOL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LSSOL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LSSOL 2026 m.?
1 vieneto Liquid Staked SOL (LSSOL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LSSOL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LSSOL kaina 2027 m.?
Liquid Staked SOL (LSSOL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LSSOL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LSSOL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liquid Staked SOL (LSSOL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LSSOL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liquid Staked SOL (LSSOL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LSSOL 2030 m.?
1 vieneto Liquid Staked SOL (LSSOL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LSSOL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LSSOL kainų prognozė 2040 metams?
Liquid Staked SOL (LSSOL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LSSOL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.