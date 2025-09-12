Liquid Staked ETH (LSETH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Liquid Staked ETH kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LSETH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Liquid Staked ETH kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Liquid Staked ETH kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Liquid Staked ETH Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Liquid Staked ETH (LSETH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Liquid Staked ETH galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 4,886.2 prekybos kainą 2025 m.

Liquid Staked ETH (LSETH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Liquid Staked ETH galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 5,130.51 prekybos kainą 2026 m.

Liquid Staked ETH (LSETH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LSETH ateities kaina yra $ 5,387.0355 su 10.25% augimo norma.

Liquid Staked ETH (LSETH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LSETH ateities kaina yra $ 5,656.3872 su 15.76% augimo norma.

Liquid Staked ETH (LSETH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LSETH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 5,939.2066, o augimo norma – 21.55%.

Liquid Staked ETH (LSETH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LSETH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 6,236.1669, o augimo norma – 27.63%.

Liquid Staked ETH (LSETH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Liquid Staked ETH kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 10,158.0588 prekybos kainą.

Liquid Staked ETH (LSETH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Liquid Staked ETH kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 16,546.4075 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 4,886.2
    0.00%
  • 2026
    $ 5,130.51
    5.00%
  • 2027
    $ 5,387.0355
    10.25%
  • 2028
    $ 5,656.3872
    15.76%
  • 2029
    $ 5,939.2066
    21.55%
  • 2030
    $ 6,236.1669
    27.63%
  • 2031
    $ 6,547.9753
    34.01%
  • 2032
    $ 6,875.3740
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 7,219.1427
    47.75%
  • 2034
    $ 7,580.0999
    55.13%
  • 2035
    $ 7,959.1049
    62.89%
  • 2036
    $ 8,357.0601
    71.03%
  • 2037
    $ 8,774.9131
    79.59%
  • 2038
    $ 9,213.6588
    88.56%
  • 2039
    $ 9,674.3417
    97.99%
  • 2040
    $ 10,158.0588
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Liquid Staked ETH kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 4,886.2
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 4,886.8693
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 4,890.8853
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 4,906.2802
    0.41%
Liquid Staked ETH (LSETH) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LSETH kaina yra $4,886.2. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Liquid Staked ETH (LSETH) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LSETH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $4,886.8693. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Liquid Staked ETH (LSETH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LSETH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $4,890.8853. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Liquid Staked ETH (LSETH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LSETH kaina yra $4,906.2802. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Liquid Staked ETH kainų statistika

--
----

--

$ 1.63B
$ 1.63B$ 1.63B

333.71K
333.71K 333.71K

--
----

--

Naujausia LSETH kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LSETH turi 333.71K apyvartą ir $ 1.63B bendrą rinkos kapitalizaciją.

Liquid Staked ETH istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Liquid Staked ETH, dabartinė Liquid Staked ETH kaina yra 4,886.2USD. Apyvartinė Liquid Staked ETH (LSETH) pasiūla yra 333.71K LSETH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,630,658,391.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.72%
    $ 129.41
    $ 4,923.07
    $ 4,756.79
  • 7 dienos
    2.41%
    $ 117.6772
    $ 5,077.3553
    $ 4,594.5835
  • 30 dienų
    -3.85%
    $ -188.3815
    $ 5,077.3553
    $ 4,594.5835
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Liquid Staked ETH kaina pasikeitė $129.41, atspindinti 2.72% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Liquid Staked ETH buvo prekiaujama aukščiausia $5,077.3553 ir žemiausia $4,594.5835. Kainos pokytis buvo 2.41%. Ši naujausia tendencija parodo LSETH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Liquid Staked ETH įvyko -3.85%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-188.3815 vertę. Tai rodo, kad LSETH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Liquid Staked ETH (LSETH) kainų prognozės modulis?

Liquid Staked ETH Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LSETH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Liquid Staked ETH ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LSETH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Liquid Staked ETH kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LSETH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LSETH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Liquid Staked ETH potencialą.

Kodėl LSETH kainų prognozė yra svarbi?

LSETH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LSETH dabar?
Pagal jūsų prognozes, LSETH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LSETH kainų prognozė?
Remiantis Liquid Staked ETH (LSETH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LSETH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LSETH 2026 m.?
1 vieneto Liquid Staked ETH (LSETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LSETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LSETH kaina 2027 m.?
Liquid Staked ETH (LSETH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LSETH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LSETH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liquid Staked ETH (LSETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LSETH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liquid Staked ETH (LSETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LSETH 2030 m.?
1 vieneto Liquid Staked ETH (LSETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LSETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LSETH kainų prognozė 2040 metams?
Liquid Staked ETH (LSETH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LSETH kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.