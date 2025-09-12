Liquid Mercury (MERC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Liquid Mercury kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MERC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Liquid Mercury kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Liquid Mercury kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:16:29(UTC+8)

Liquid Mercury Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Liquid Mercury (MERC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Liquid Mercury galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.00425 prekybos kainą 2025 m.

Liquid Mercury (MERC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Liquid Mercury galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004462 prekybos kainą 2026 m.

Liquid Mercury (MERC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MERC ateities kaina yra $ 0.004685 su 10.25% augimo norma.

Liquid Mercury (MERC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MERC ateities kaina yra $ 0.004919 su 15.76% augimo norma.

Liquid Mercury (MERC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MERC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.005165, o augimo norma – 21.55%.

Liquid Mercury (MERC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MERC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.005424, o augimo norma – 27.63%.

Liquid Mercury (MERC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Liquid Mercury kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.008835 prekybos kainą.

Liquid Mercury (MERC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Liquid Mercury kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.014392 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.00425
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004462
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004685
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004919
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005165
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005424
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005695
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005980
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.006279
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006593
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006922
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007268
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007632
    79.59%
  • 2038
    $ 0.008014
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008414
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008835
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Liquid Mercury kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.00425
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.004250
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004254
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.004267
    0.41%
Liquid Mercury (MERC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MERC kaina yra $0.00425. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Liquid Mercury (MERC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MERC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004250. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Liquid Mercury (MERC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MERC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004254. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Liquid Mercury (MERC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MERC kaina yra $0.004267. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Liquid Mercury kainų statistika

--
----

--

$ 9.08M
$ 9.08M$ 9.08M

2.14B
2.14B 2.14B

--
----

--

Naujausia MERC kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MERC turi 2.14B apyvartą ir $ 9.08M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Liquid Mercury istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Liquid Mercury, dabartinė Liquid Mercury kaina yra 0.00425USD. Apyvartinė Liquid Mercury (MERC) pasiūla yra 2.14B MERC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $9,081,013.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.00425
    $ 0.003627
  • 7 dienos
    -5.55%
    $ -0.000236
    $ 0.005867
    $ 0.002478
  • 30 dienų
    -27.56%
    $ -0.001171
    $ 0.005867
    $ 0.002478
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Liquid Mercury kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Liquid Mercury buvo prekiaujama aukščiausia $0.005867 ir žemiausia $0.002478. Kainos pokytis buvo -5.55%. Ši naujausia tendencija parodo MERC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Liquid Mercury įvyko -27.56%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001171 vertę. Tai rodo, kad MERC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Liquid Mercury (MERC) kainų prognozės modulis?

Liquid Mercury Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MERC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Liquid Mercury ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MERC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Liquid Mercury kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MERC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MERC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Liquid Mercury potencialą.

Kodėl MERC kainų prognozė yra svarbi?

MERC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MERC dabar?
Pagal jūsų prognozes, MERC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MERC kainų prognozė?
Remiantis Liquid Mercury (MERC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MERC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MERC 2026 m.?
1 vieneto Liquid Mercury (MERC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MERC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MERC kaina 2027 m.?
Liquid Mercury (MERC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MERC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MERC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liquid Mercury (MERC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MERC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liquid Mercury (MERC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MERC 2030 m.?
1 vieneto Liquid Mercury (MERC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MERC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MERC kainų prognozė 2040 metams?
Liquid Mercury (MERC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MERC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:16:29(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.