Liquid Loans USDL (USDL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Liquid Loans USDL kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USDL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Liquid Loans USDL kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Liquid Loans USDL kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Liquid Loans USDL Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Liquid Loans USDL (USDL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Liquid Loans USDL galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.001 prekybos kainą 2025 m.

Liquid Loans USDL (USDL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Liquid Loans USDL galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0510 prekybos kainą 2026 m.

Liquid Loans USDL (USDL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USDL ateities kaina yra $ 1.1036 su 10.25% augimo norma.

Liquid Loans USDL (USDL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USDL ateities kaina yra $ 1.1587 su 15.76% augimo norma.

Liquid Loans USDL (USDL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2167, o augimo norma – 21.55%.

Liquid Loans USDL (USDL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2775, o augimo norma – 27.63%.

Liquid Loans USDL (USDL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Liquid Loans USDL kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0810 prekybos kainą.

Liquid Loans USDL (USDL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Liquid Loans USDL kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3897 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.001
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0510
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1036
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1587
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2167
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2775
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3414
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4085
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4789
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5528
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6305
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7120
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7976
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8875
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9819
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0810
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Liquid Loans USDL kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.001
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.0011
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0019
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0051
    0.41%
Liquid Loans USDL (USDL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma USDL kaina yra $1.001. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Liquid Loans USDL (USDL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė USDL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0011. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Liquid Loans USDL (USDL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USDL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0019. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Liquid Loans USDL (USDL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USDL kaina yra $1.0051. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Liquid Loans USDL kainų statistika

--
----

--

$ 4.35M
$ 4.35M$ 4.35M

4.34M
4.34M 4.34M

--
----

--

Naujausia USDL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, USDL turi 4.34M apyvartą ir $ 4.35M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Liquid Loans USDL istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Liquid Loans USDL, dabartinė Liquid Loans USDL kaina yra 1.001USD. Apyvartinė Liquid Loans USDL (USDL) pasiūla yra 4.34M USDL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4,351,462.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.57%
    $ -0.005774
    $ 1.007
    $ 0.990102
  • 7 dienos
    0.45%
    $ 0.004458
    $ 1.0055
    $ 0.985282
  • 30 dienų
    0.46%
    $ 0.004598
    $ 1.0055
    $ 0.985282
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Liquid Loans USDL kaina pasikeitė $-0.005774, atspindinti -0.57% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Liquid Loans USDL buvo prekiaujama aukščiausia $1.0055 ir žemiausia $0.985282. Kainos pokytis buvo 0.45%. Ši naujausia tendencija parodo USDL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Liquid Loans USDL įvyko 0.46%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.004598 vertę. Tai rodo, kad USDL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Liquid Loans USDL (USDL) kainų prognozės modulis?

Liquid Loans USDL Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USDL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Liquid Loans USDL ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USDL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Liquid Loans USDL kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USDL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USDL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Liquid Loans USDL potencialą.

Kodėl USDL kainų prognozė yra svarbi?

USDL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į USDL dabar?
Pagal jūsų prognozes, USDL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio USDL kainų prognozė?
Remiantis Liquid Loans USDL (USDL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama USDL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 USDL 2026 m.?
1 vieneto Liquid Loans USDL (USDL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama USDL kaina 2027 m.?
Liquid Loans USDL (USDL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 USDL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė USDL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liquid Loans USDL (USDL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė USDL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liquid Loans USDL (USDL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 USDL 2030 m.?
1 vieneto Liquid Loans USDL (USDL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia USDL kainų prognozė 2040 metams?
Liquid Loans USDL (USDL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 USDL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.