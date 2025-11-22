Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Liquid HYPE Yield kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LIQUIDHYPE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Liquid HYPE Yield kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Liquid HYPE Yield kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:20:43(UTC+8)

Liquid HYPE Yield Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Liquid HYPE Yield galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 32.57 prekybos kainą 2025 m.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Liquid HYPE Yield galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 34.1985 prekybos kainą 2026 m.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LIQUIDHYPE ateities kaina yra $ 35.9084 su 10.25% augimo norma.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LIQUIDHYPE ateities kaina yra $ 37.7038 su 15.76% augimo norma.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LIQUIDHYPE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 39.5890, o augimo norma – 21.55%.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LIQUIDHYPE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 41.5684, o augimo norma – 27.63%.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Liquid HYPE Yield kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 67.7106 prekybos kainą.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Liquid HYPE Yield kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 110.2935 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 32.57
    0.00%
  • 2026
    $ 34.1985
    5.00%
  • 2027
    $ 35.9084
    10.25%
  • 2028
    $ 37.7038
    15.76%
  • 2029
    $ 39.5890
    21.55%
  • 2030
    $ 41.5684
    27.63%
  • 2031
    $ 43.6469
    34.01%
  • 2032
    $ 45.8292
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 48.1207
    47.75%
  • 2034
    $ 50.5267
    55.13%
  • 2035
    $ 53.0530
    62.89%
  • 2036
    $ 55.7057
    71.03%
  • 2037
    $ 58.4910
    79.59%
  • 2038
    $ 61.4155
    88.56%
  • 2039
    $ 64.4863
    97.99%
  • 2040
    $ 67.7106
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Liquid HYPE Yield kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 32.57
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 32.5744
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 32.6012
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 32.7038
    0.41%
Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma LIQUIDHYPE kaina yra $32.57. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė LIQUIDHYPE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $32.5744. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LIQUIDHYPE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $32.6012. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LIQUIDHYPE kaina yra $32.7038. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Liquid HYPE Yield kainų statistika

--
----

--

$ 17.75M
$ 17.75M$ 17.75M

544.82K
544.82K 544.82K

--
----

--

Naujausia LIQUIDHYPE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LIQUIDHYPE turi 544.82K apyvartą ir $ 17.75M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Liquid HYPE Yield istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Liquid HYPE Yield, dabartinė Liquid HYPE Yield kaina yra 32.57USD. Apyvartinė Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) pasiūla yra 544.82K LIQUIDHYPE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $17,746,927.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -3.72%
    $ -1.2606
    $ 34.36
    $ 32.57
  • 7 dienos
    -16.15%
    $ -5.2630
    $ 41.1910
    $ 32.6412
  • 30 dienų
    -19.79%
    $ -6.4488
    $ 41.1910
    $ 32.6412
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Liquid HYPE Yield kaina pasikeitė $-1.2606, atspindinti -3.72% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Liquid HYPE Yield buvo prekiaujama aukščiausia $41.1910 ir žemiausia $32.6412. Kainos pokytis buvo -16.15%. Ši naujausia tendencija parodo LIQUIDHYPE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Liquid HYPE Yield įvyko -19.79%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-6.4488 vertę. Tai rodo, kad LIQUIDHYPE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) kainų prognozės modulis?

Liquid HYPE Yield Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LIQUIDHYPE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Liquid HYPE Yield ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LIQUIDHYPE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Liquid HYPE Yield kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LIQUIDHYPE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LIQUIDHYPE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Liquid HYPE Yield potencialą.

Kodėl LIQUIDHYPE kainų prognozė yra svarbi?

LIQUIDHYPE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LIQUIDHYPE dabar?
Pagal jūsų prognozes, LIQUIDHYPE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LIQUIDHYPE kainų prognozė?
Remiantis Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LIQUIDHYPE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LIQUIDHYPE 2026 m.?
1 vieneto Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LIQUIDHYPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LIQUIDHYPE kaina 2027 m.?
Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LIQUIDHYPE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LIQUIDHYPE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LIQUIDHYPE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LIQUIDHYPE 2030 m.?
1 vieneto Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LIQUIDHYPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LIQUIDHYPE kainų prognozė 2040 metams?
Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LIQUIDHYPE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:20:43(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.