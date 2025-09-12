Liquid BGT (LBGT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Liquid BGT kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LBGT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Liquid BGT kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Liquid BGT kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Liquid BGT Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Liquid BGT (LBGT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Liquid BGT galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2.33 prekybos kainą 2025 m.

Liquid BGT (LBGT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Liquid BGT galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2.4465 prekybos kainą 2026 m.

Liquid BGT (LBGT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LBGT ateities kaina yra $ 2.5688 su 10.25% augimo norma.

Liquid BGT (LBGT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LBGT ateities kaina yra $ 2.6972 su 15.76% augimo norma.

Liquid BGT (LBGT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LBGT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 2.8321, o augimo norma – 21.55%.

Liquid BGT (LBGT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LBGT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 2.9737, o augimo norma – 27.63%.

Liquid BGT (LBGT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Liquid BGT kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 4.8439 prekybos kainą.

Liquid BGT (LBGT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Liquid BGT kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 7.8902 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 2.33
    0.00%
  • 2026
    $ 2.4465
    5.00%
  • 2027
    $ 2.5688
    10.25%
  • 2028
    $ 2.6972
    15.76%
  • 2029
    $ 2.8321
    21.55%
  • 2030
    $ 2.9737
    27.63%
  • 2031
    $ 3.1224
    34.01%
  • 2032
    $ 3.2785
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 3.4424
    47.75%
  • 2034
    $ 3.6145
    55.13%
  • 2035
    $ 3.7953
    62.89%
  • 2036
    $ 3.9850
    71.03%
  • 2037
    $ 4.1843
    79.59%
  • 2038
    $ 4.3935
    88.56%
  • 2039
    $ 4.6132
    97.99%
  • 2040
    $ 4.8439
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Liquid BGT kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 2.33
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 2.3303
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 2.3322
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 2.3395
    0.41%
Liquid BGT (LBGT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LBGT kaina yra $2.33. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Liquid BGT (LBGT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LBGT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2.3303. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Liquid BGT (LBGT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LBGT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2.3322. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Liquid BGT (LBGT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LBGT kaina yra $2.3395. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Liquid BGT kainų statistika

--
----

--

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

1.24M
1.24M 1.24M

--
----

--

Naujausia LBGT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LBGT turi 1.24M apyvartą ir $ 2.89M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Liquid BGT istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Liquid BGT, dabartinė Liquid BGT kaina yra 2.33USD. Apyvartinė Liquid BGT (LBGT) pasiūla yra 1.24M LBGT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,893,216.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.53%
    $ 0.07952
    $ 2.36
    $ 2.25
  • 7 dienos
    1.37%
    $ 0.031887
    $ 2.4054
    $ 2.0376
  • 30 dienų
    13.03%
    $ 0.303671
    $ 2.4054
    $ 2.0376
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Liquid BGT kaina pasikeitė $0.07952, atspindinti 3.53% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Liquid BGT buvo prekiaujama aukščiausia $2.4054 ir žemiausia $2.0376. Kainos pokytis buvo 1.37%. Ši naujausia tendencija parodo LBGT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Liquid BGT įvyko 13.03%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.303671 vertę. Tai rodo, kad LBGT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Liquid BGT (LBGT) kainų prognozės modulis?

Liquid BGT Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LBGT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Liquid BGT ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LBGT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Liquid BGT kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LBGT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LBGT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Liquid BGT potencialą.

Kodėl LBGT kainų prognozė yra svarbi?

LBGT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LBGT dabar?
Pagal jūsų prognozes, LBGT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LBGT kainų prognozė?
Remiantis Liquid BGT (LBGT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LBGT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LBGT 2026 m.?
1 vieneto Liquid BGT (LBGT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LBGT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LBGT kaina 2027 m.?
Liquid BGT (LBGT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LBGT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LBGT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liquid BGT (LBGT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LBGT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liquid BGT (LBGT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LBGT 2030 m.?
1 vieneto Liquid BGT (LBGT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LBGT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LBGT kainų prognozė 2040 metams?
Liquid BGT (LBGT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LBGT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.