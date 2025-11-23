Liquid AI (LIQAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Liquid AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LIQAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Liquid AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Liquid AI kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:55:10(UTC+8)

Liquid AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Liquid AI (LIQAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Liquid AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000147 prekybos kainą 2025 m.

Liquid AI (LIQAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Liquid AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000155 prekybos kainą 2026 m.

Liquid AI (LIQAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LIQAI ateities kaina yra $ 0.000162 su 10.25% augimo norma.

Liquid AI (LIQAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LIQAI ateities kaina yra $ 0.000171 su 15.76% augimo norma.

Liquid AI (LIQAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LIQAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000179, o augimo norma – 21.55%.

Liquid AI (LIQAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LIQAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000188, o augimo norma – 27.63%.

Liquid AI (LIQAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Liquid AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000307 prekybos kainą.

Liquid AI (LIQAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Liquid AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000500 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000147
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000155
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000162
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000171
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000179
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000188
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000198
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000207
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000218
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000229
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000240
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000252
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000265
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000278
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000292
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000307
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Liquid AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000147
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000147
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000147
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000148
    0.41%
Liquid AI (LIQAI) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma LIQAI kaina yra $0.000147. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Liquid AI (LIQAI) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė LIQAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000147. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Liquid AI (LIQAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LIQAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000147. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Liquid AI (LIQAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LIQAI kaina yra $0.000148. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Liquid AI kainų statistika

--
----

--

$ 12.43K
$ 12.43K$ 12.43K

84.12M
84.12M 84.12M

--
----

--

Naujausia LIQAI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LIQAI turi 84.12M apyvartą ir $ 12.43K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Liquid AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Liquid AI, dabartinė Liquid AI kaina yra 0.000147USD. Apyvartinė Liquid AI (LIQAI) pasiūla yra 84.12M LIQAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $12,432.58.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -3.57%
    $ -0.000005
    $ 0.000195
    $ 0.000142
  • 30 dienų
    -23.13%
    $ -0.000034
    $ 0.000195
    $ 0.000142
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Liquid AI kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Liquid AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.000195 ir žemiausia $0.000142. Kainos pokytis buvo -3.57%. Ši naujausia tendencija parodo LIQAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Liquid AI įvyko -23.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000034 vertę. Tai rodo, kad LIQAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Liquid AI (LIQAI) kainų prognozės modulis?

Liquid AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LIQAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Liquid AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LIQAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Liquid AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LIQAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LIQAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Liquid AI potencialą.

Kodėl LIQAI kainų prognozė yra svarbi?

LIQAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LIQAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, LIQAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LIQAI kainų prognozė?
Remiantis Liquid AI (LIQAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LIQAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LIQAI 2026 m.?
1 vieneto Liquid AI (LIQAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LIQAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LIQAI kaina 2027 m.?
Liquid AI (LIQAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LIQAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LIQAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liquid AI (LIQAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LIQAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liquid AI (LIQAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LIQAI 2030 m.?
1 vieneto Liquid AI (LIQAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LIQAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LIQAI kainų prognozė 2040 metams?
Liquid AI (LIQAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LIQAI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:55:10(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.