Lift Dollar (USDL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Lift Dollar kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USDL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Lift Dollar kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Lift Dollar kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:16:20(UTC+8)

Lift Dollar Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Lift Dollar (USDL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Lift Dollar galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.998475 prekybos kainą 2025 m.

Lift Dollar (USDL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Lift Dollar galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0483 prekybos kainą 2026 m.

Lift Dollar (USDL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USDL ateities kaina yra $ 1.1008 su 10.25% augimo norma.

Lift Dollar (USDL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USDL ateities kaina yra $ 1.1558 su 15.76% augimo norma.

Lift Dollar (USDL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2136, o augimo norma – 21.55%.

Lift Dollar (USDL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2743, o augimo norma – 27.63%.

Lift Dollar (USDL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Lift Dollar kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0757 prekybos kainą.

Lift Dollar (USDL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Lift Dollar kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3811 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.998475
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0483
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1008
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1558
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2136
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2743
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3380
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4049
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4752
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5489
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6264
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7077
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7931
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8827
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9769
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0757
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Lift Dollar kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.998475
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.998611
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.999432
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0025
    0.41%
Lift Dollar (USDL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma USDL kaina yra $0.998475. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Lift Dollar (USDL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė USDL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.998611. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Lift Dollar (USDL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USDL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.999432. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Lift Dollar (USDL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USDL kaina yra $1.0025. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Lift Dollar kainų statistika

$ 50.85M
$ 50.85M$ 50.85M

50.91M
50.91M 50.91M

Be to, USDL turi 50.91M apyvartą ir $ 50.85M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Lift Dollar istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Lift Dollar, dabartinė Lift Dollar kaina yra 0.998475USD. Apyvartinė Lift Dollar (USDL) pasiūla yra 50.91M USDL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $50,849,608.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.13%
    $ 0.001338
    $ 1.003
    $ 0.996426
  • 7 dienos
    0.89%
    $ 0.008858
    $ 1.0031
    $ 0.986714
  • 30 dienų
    -0.10%
    $ -0.001030
    $ 1.0031
    $ 0.986714
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Lift Dollar kaina pasikeitė $0.001338, atspindinti 0.13% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Lift Dollar buvo prekiaujama aukščiausia $1.0031 ir žemiausia $0.986714. Kainos pokytis buvo 0.89%. Ši naujausia tendencija parodo USDL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Lift Dollar įvyko -0.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001030 vertę. Tai rodo, kad USDL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Lift Dollar (USDL) kainų prognozės modulis?

Lift Dollar Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USDL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Lift Dollar ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USDL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Lift Dollar kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USDL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USDL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Lift Dollar potencialą.

Kodėl USDL kainų prognozė yra svarbi?

USDL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

