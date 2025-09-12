Lido Staked SOL (STSOL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Lido Staked SOL kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek STSOL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Lido Staked SOL kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Lido Staked SOL kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:16:14(UTC+8)

Lido Staked SOL Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Lido Staked SOL (STSOL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Lido Staked SOL galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 290.23 prekybos kainą 2025 m.

Lido Staked SOL (STSOL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Lido Staked SOL galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 304.7415 prekybos kainą 2026 m.

Lido Staked SOL (STSOL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. STSOL ateities kaina yra $ 319.9785 su 10.25% augimo norma.

Lido Staked SOL (STSOL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. STSOL ateities kaina yra $ 335.9775 su 15.76% augimo norma.

Lido Staked SOL (STSOL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STSOL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 352.7763, o augimo norma – 21.55%.

Lido Staked SOL (STSOL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STSOL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 370.4151, o augimo norma – 27.63%.

Lido Staked SOL (STSOL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Lido Staked SOL kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 603.3673 prekybos kainą.

Lido Staked SOL (STSOL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Lido Staked SOL kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 982.8217 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 290.23
    0.00%
  • 2026
    $ 304.7415
    5.00%
  • 2027
    $ 319.9785
    10.25%
  • 2028
    $ 335.9775
    15.76%
  • 2029
    $ 352.7763
    21.55%
  • 2030
    $ 370.4151
    27.63%
  • 2031
    $ 388.9359
    34.01%
  • 2032
    $ 408.3827
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 428.8018
    47.75%
  • 2034
    $ 450.2419
    55.13%
  • 2035
    $ 472.7540
    62.89%
  • 2036
    $ 496.3917
    71.03%
  • 2037
    $ 521.2113
    79.59%
  • 2038
    $ 547.2719
    88.56%
  • 2039
    $ 574.6355
    97.99%
  • 2040
    $ 603.3673
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Lido Staked SOL kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 290.23
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 290.2697
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 290.5083
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 291.4227
    0.41%
Lido Staked SOL (STSOL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma STSOL kaina yra $290.23. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Lido Staked SOL (STSOL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė STSOL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $290.2697. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Lido Staked SOL (STSOL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė STSOL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $290.5083. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Lido Staked SOL (STSOL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma STSOL kaina yra $291.4227. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Lido Staked SOL kainų statistika

--
----

--

$ 30.84M
$ 30.84M$ 30.84M

106.16K
106.16K 106.16K

--
----

--

Naujausia STSOL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, STSOL turi 106.16K apyvartą ir $ 30.84M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Lido Staked SOL istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Lido Staked SOL, dabartinė Lido Staked SOL kaina yra 290.23USD. Apyvartinė Lido Staked SOL (STSOL) pasiūla yra 106.16K STSOL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $30,838,094.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    6.59%
    $ 17.95
    $ 290.43
    $ 272.28
  • 7 dienos
    14.65%
    $ 42.5139
    $ 290.0003
    $ 241.9403
  • 30 dienų
    19.05%
    $ 55.2895
    $ 290.0003
    $ 241.9403
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Lido Staked SOL kaina pasikeitė $17.95, atspindinti 6.59% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Lido Staked SOL buvo prekiaujama aukščiausia $290.0003 ir žemiausia $241.9403. Kainos pokytis buvo 14.65%. Ši naujausia tendencija parodo STSOL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Lido Staked SOL įvyko 19.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $55.2895 vertę. Tai rodo, kad STSOL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Lido Staked SOL (STSOL) kainų prognozės modulis?

Lido Staked SOL Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas STSOL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Lido Staked SOL ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą STSOL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Lido Staked SOL kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja STSOL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina STSOL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Lido Staked SOL potencialą.

Kodėl STSOL kainų prognozė yra svarbi?

STSOL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į STSOL dabar?
Pagal jūsų prognozes, STSOL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio STSOL kainų prognozė?
Remiantis Lido Staked SOL (STSOL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama STSOL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 STSOL 2026 m.?
1 vieneto Lido Staked SOL (STSOL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STSOL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama STSOL kaina 2027 m.?
Lido Staked SOL (STSOL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 STSOL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė STSOL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lido Staked SOL (STSOL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė STSOL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lido Staked SOL (STSOL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 STSOL 2030 m.?
1 vieneto Lido Staked SOL (STSOL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STSOL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia STSOL kainų prognozė 2040 metams?
Lido Staked SOL (STSOL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 STSOL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:16:14(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.