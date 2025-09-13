Lido Staked Matic (STMATIC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Lido Staked Matic kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek STMATIC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Lido Staked Matic kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Lido Staked Matic kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 12:43:02(UTC+8)

Lido Staked Matic Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Lido Staked Matic (STMATIC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Lido Staked Matic galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.319587 prekybos kainą 2025 m.

Lido Staked Matic (STMATIC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Lido Staked Matic galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.335566 prekybos kainą 2026 m.

Lido Staked Matic (STMATIC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. STMATIC ateities kaina yra $ 0.352344 su 10.25% augimo norma.

Lido Staked Matic (STMATIC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. STMATIC ateities kaina yra $ 0.369961 su 15.76% augimo norma.

Lido Staked Matic (STMATIC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STMATIC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.388459, o augimo norma – 21.55%.

Lido Staked Matic (STMATIC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STMATIC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.407882, o augimo norma – 27.63%.

Lido Staked Matic (STMATIC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Lido Staked Matic kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.664398 prekybos kainą.

Lido Staked Matic (STMATIC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Lido Staked Matic kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.0822 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.319587
    0.00%
  • 2026
    $ 0.335566
    5.00%
  • 2027
    $ 0.352344
    10.25%
  • 2028
    $ 0.369961
    15.76%
  • 2029
    $ 0.388459
    21.55%
  • 2030
    $ 0.407882
    27.63%
  • 2031
    $ 0.428277
    34.01%
  • 2032
    $ 0.449691
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.472175
    47.75%
  • 2034
    $ 0.495784
    55.13%
  • 2035
    $ 0.520573
    62.89%
  • 2036
    $ 0.546602
    71.03%
  • 2037
    $ 0.573932
    79.59%
  • 2038
    $ 0.602628
    88.56%
  • 2039
    $ 0.632760
    97.99%
  • 2040
    $ 0.664398
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Lido Staked Matic kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.319587
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.319630
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.319893
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.320900
    0.41%
Lido Staked Matic (STMATIC) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma STMATIC kaina yra $0.319587. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Lido Staked Matic (STMATIC) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė STMATIC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.319630. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Lido Staked Matic (STMATIC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė STMATIC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.319893. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Lido Staked Matic (STMATIC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma STMATIC kaina yra $0.320900. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Lido Staked Matic kainų statistika

--
----

--

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 12.65K
$ 12.65K$ 12.65K

--

Naujausia STMATIC kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 12.65K.
Be to, STMATIC turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Lido Staked Matic istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Lido Staked Matic, dabartinė Lido Staked Matic kaina yra 0.319587USD. Apyvartinė Lido Staked Matic (STMATIC) pasiūla yra 0.00 STMATIC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.75%
    $ 0.008547
    $ 0.321414
    $ 0.307419
  • 7 dienos
    -1.57%
    $ -0.005032
    $ 0.322724
    $ 0.297030
  • 30 dienų
    7.46%
    $ 0.023849
    $ 0.322724
    $ 0.297030
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Lido Staked Matic kaina pasikeitė $0.008547, atspindinti 2.75% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Lido Staked Matic buvo prekiaujama aukščiausia $0.322724 ir žemiausia $0.297030. Kainos pokytis buvo -1.57%. Ši naujausia tendencija parodo STMATIC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Lido Staked Matic įvyko 7.46%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.023849 vertę. Tai rodo, kad STMATIC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Lido Staked Matic (STMATIC) kainų prognozės modulis?

Lido Staked Matic Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas STMATIC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Lido Staked Matic ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą STMATIC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Lido Staked Matic kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja STMATIC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina STMATIC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Lido Staked Matic potencialą.

Kodėl STMATIC kainų prognozė yra svarbi?

STMATIC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į STMATIC dabar?
Pagal jūsų prognozes, STMATIC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio STMATIC kainų prognozė?
Remiantis Lido Staked Matic (STMATIC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama STMATIC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 STMATIC 2026 m.?
1 vieneto Lido Staked Matic (STMATIC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STMATIC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama STMATIC kaina 2027 m.?
Lido Staked Matic (STMATIC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 STMATIC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė STMATIC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lido Staked Matic (STMATIC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė STMATIC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lido Staked Matic (STMATIC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 STMATIC 2030 m.?
1 vieneto Lido Staked Matic (STMATIC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STMATIC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia STMATIC kainų prognozė 2040 metams?
Lido Staked Matic (STMATIC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 STMATIC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 12:43:02(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.