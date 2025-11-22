Legend of Arcadia (ARCA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Legend of Arcadia kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ARCA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Legend of Arcadia kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Legend of Arcadia kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Legend of Arcadia Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Legend of Arcadia (ARCA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Legend of Arcadia galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010049 prekybos kainą 2025 m.

Legend of Arcadia (ARCA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Legend of Arcadia galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010551 prekybos kainą 2026 m.

Legend of Arcadia (ARCA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ARCA ateities kaina yra $ 0.011079 su 10.25% augimo norma.

Legend of Arcadia (ARCA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ARCA ateities kaina yra $ 0.011633 su 15.76% augimo norma.

Legend of Arcadia (ARCA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ARCA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.012214, o augimo norma – 21.55%.

Legend of Arcadia (ARCA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ARCA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.012825, o augimo norma – 27.63%.

Legend of Arcadia (ARCA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Legend of Arcadia kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.020891 prekybos kainą.

Legend of Arcadia (ARCA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Legend of Arcadia kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.034030 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.010049
    0.00%
  • 2026
    $ 0.010551
    5.00%
  • 2027
    $ 0.011079
    10.25%
  • 2028
    $ 0.011633
    15.76%
  • 2029
    $ 0.012214
    21.55%
  • 2030
    $ 0.012825
    27.63%
  • 2031
    $ 0.013466
    34.01%
  • 2032
    $ 0.014140
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.014847
    47.75%
  • 2034
    $ 0.015589
    55.13%
  • 2035
    $ 0.016369
    62.89%
  • 2036
    $ 0.017187
    71.03%
  • 2037
    $ 0.018046
    79.59%
  • 2038
    $ 0.018949
    88.56%
  • 2039
    $ 0.019896
    97.99%
  • 2040
    $ 0.020891
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Legend of Arcadia kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.010049
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.010050
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.010058
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.010090
    0.41%
Legend of Arcadia (ARCA) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma ARCA kaina yra $0.010049. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Legend of Arcadia (ARCA) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė ARCA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.010050. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Legend of Arcadia (ARCA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ARCA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.010058. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Legend of Arcadia (ARCA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ARCA kaina yra $0.010090. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Legend of Arcadia kainų statistika

--
----

--

$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M

300.79M
300.79M 300.79M

--
----

--

Naujausia ARCA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ARCA turi 300.79M apyvartą ir $ 3.02M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Legend of Arcadia istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Legend of Arcadia, dabartinė Legend of Arcadia kaina yra 0.010049USD. Apyvartinė Legend of Arcadia (ARCA) pasiūla yra 300.79M ARCA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,019,558.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.15%
    $ 0
    $ 0.010083
    $ 0.010009
  • 7 dienos
    -1.09%
    $ -0.000110
    $ 0.011772
    $ 0.010021
  • 30 dienų
    -13.95%
    $ -0.001402
    $ 0.011772
    $ 0.010021
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Legend of Arcadia kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.15% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Legend of Arcadia buvo prekiaujama aukščiausia $0.011772 ir žemiausia $0.010021. Kainos pokytis buvo -1.09%. Ši naujausia tendencija parodo ARCA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Legend of Arcadia įvyko -13.95%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001402 vertę. Tai rodo, kad ARCA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Legend of Arcadia (ARCA) kainų prognozės modulis?

Legend of Arcadia Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ARCA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Legend of Arcadia ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ARCA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Legend of Arcadia kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ARCA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ARCA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Legend of Arcadia potencialą.

Kodėl ARCA kainų prognozė yra svarbi?

ARCA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ARCA dabar?
Pagal jūsų prognozes, ARCA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ARCA kainų prognozė?
Remiantis Legend of Arcadia (ARCA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ARCA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ARCA 2026 m.?
1 vieneto Legend of Arcadia (ARCA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ARCA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ARCA kaina 2027 m.?
Legend of Arcadia (ARCA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ARCA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ARCA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Legend of Arcadia (ARCA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ARCA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Legend of Arcadia (ARCA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ARCA 2030 m.?
1 vieneto Legend of Arcadia (ARCA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ARCA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ARCA kainų prognozė 2040 metams?
Legend of Arcadia (ARCA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ARCA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.