Legacy Frax Dollar (FRAX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Legacy Frax Dollar kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FRAX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Legacy Frax Dollar kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Legacy Frax Dollar kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:15:57(UTC+8)

Legacy Frax Dollar Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Legacy Frax Dollar (FRAX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Legacy Frax Dollar galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.998411 prekybos kainą 2025 m.

Legacy Frax Dollar (FRAX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Legacy Frax Dollar galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0483 prekybos kainą 2026 m.

Legacy Frax Dollar (FRAX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FRAX ateities kaina yra $ 1.1007 su 10.25% augimo norma.

Legacy Frax Dollar (FRAX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FRAX ateities kaina yra $ 1.1557 su 15.76% augimo norma.

Legacy Frax Dollar (FRAX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FRAX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2135, o augimo norma – 21.55%.

Legacy Frax Dollar (FRAX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FRAX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2742, o augimo norma – 27.63%.

Legacy Frax Dollar (FRAX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Legacy Frax Dollar kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0756 prekybos kainą.

Legacy Frax Dollar (FRAX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Legacy Frax Dollar kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3809 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.998411
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0483
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1007
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1557
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2135
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2742
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3379
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4048
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4751
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5488
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6263
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7076
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7930
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8826
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9767
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0756
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Legacy Frax Dollar kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.998411
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.998547
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.999368
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0025
    0.41%
Legacy Frax Dollar (FRAX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FRAX kaina yra $0.998411. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Legacy Frax Dollar (FRAX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FRAX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.998547. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Legacy Frax Dollar (FRAX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FRAX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.999368. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Legacy Frax Dollar (FRAX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FRAX kaina yra $1.0025. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Legacy Frax Dollar kainų statistika

----

$ 296.50M
$ 296.50M$ 296.50M

296.86M
296.86M 296.86M

Naujausia FRAX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FRAX turi 296.86M apyvartą ir $ 296.50M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Legacy Frax Dollar istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Legacy Frax Dollar, dabartinė Legacy Frax Dollar kaina yra 0.998411USD. Apyvartinė Legacy Frax Dollar (FRAX) pasiūla yra 296.86M FRAX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $296,497,199.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000164
    $ 0.999793
    $ 0.99726
  • 7 dienos
    0.06%
    $ 0.000584
    $ 0.999745
    $ 0.996334
  • 30 dienų
    0.00%
    $ 0
    $ 0.999745
    $ 0.996334
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Legacy Frax Dollar kaina pasikeitė $-0.000164, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Legacy Frax Dollar buvo prekiaujama aukščiausia $0.999745 ir žemiausia $0.996334. Kainos pokytis buvo 0.06%. Ši naujausia tendencija parodo FRAX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Legacy Frax Dollar įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad FRAX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Legacy Frax Dollar (FRAX) kainų prognozės modulis?

Legacy Frax Dollar Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FRAX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Legacy Frax Dollar ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FRAX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Legacy Frax Dollar kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FRAX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FRAX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Legacy Frax Dollar potencialą.

Kodėl FRAX kainų prognozė yra svarbi?

FRAX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FRAX dabar?
Pagal jūsų prognozes, FRAX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FRAX kainų prognozė?
Remiantis Legacy Frax Dollar (FRAX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FRAX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FRAX 2026 m.?
1 vieneto Legacy Frax Dollar (FRAX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FRAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FRAX kaina 2027 m.?
Legacy Frax Dollar (FRAX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FRAX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FRAX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Legacy Frax Dollar (FRAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FRAX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Legacy Frax Dollar (FRAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FRAX 2030 m.?
1 vieneto Legacy Frax Dollar (FRAX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FRAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FRAX kainų prognozė 2040 metams?
Legacy Frax Dollar (FRAX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FRAX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.