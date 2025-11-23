Ledgity Token (LDY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Ledgity Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LDY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Ledgity Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Ledgity Token kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:42:08(UTC+8)

Ledgity Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Ledgity Token (LDY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Ledgity Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007738 prekybos kainą 2025 m.

Ledgity Token (LDY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Ledgity Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008125 prekybos kainą 2026 m.

Ledgity Token (LDY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LDY ateities kaina yra $ 0.008531 su 10.25% augimo norma.

Ledgity Token (LDY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LDY ateities kaina yra $ 0.008958 su 15.76% augimo norma.

Ledgity Token (LDY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LDY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.009406, o augimo norma – 21.55%.

Ledgity Token (LDY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LDY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.009876, o augimo norma – 27.63%.

Ledgity Token (LDY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Ledgity Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.016088 prekybos kainą.

Ledgity Token (LDY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Ledgity Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.026205 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.007738
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008125
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008531
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008958
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009406
    21.55%
  • 2030
    $ 0.009876
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010370
    34.01%
  • 2032
    $ 0.010889
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.011433
    47.75%
  • 2034
    $ 0.012005
    55.13%
  • 2035
    $ 0.012605
    62.89%
  • 2036
    $ 0.013235
    71.03%
  • 2037
    $ 0.013897
    79.59%
  • 2038
    $ 0.014592
    88.56%
  • 2039
    $ 0.015322
    97.99%
  • 2040
    $ 0.016088
    107.89%
Trumpalaikės Ledgity Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.007738
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.007739
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.007746
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.007770
    0.41%
Ledgity Token (LDY) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma LDY kaina yra $0.007738. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Ledgity Token (LDY) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė LDY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.007739. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Ledgity Token (LDY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LDY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.007746. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Ledgity Token (LDY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LDY kaina yra $0.007770. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Ledgity Token kainų statistika

Be to, LDY turi 37.02M apyvartą ir $ 286.52K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Ledgity Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Ledgity Token, dabartinė Ledgity Token kaina yra 0.007738USD. Apyvartinė Ledgity Token (LDY) pasiūla yra 37.02M LDY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $286,522.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    4.34%
    $ 0.000321
    $ 0.007788
    $ 0.007412
  • 7 dienos
    2.45%
    $ 0.000189
    $ 0.009347
    $ 0.006673
  • 30 dienų
    -16.11%
    $ -0.001247
    $ 0.009347
    $ 0.006673
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Ledgity Token kaina pasikeitė $0.000321, atspindinti 4.34% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Ledgity Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.009347 ir žemiausia $0.006673. Kainos pokytis buvo 2.45%. Ši naujausia tendencija parodo LDY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Ledgity Token įvyko -16.11%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001247 vertę. Tai rodo, kad LDY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Ledgity Token (LDY) kainų prognozės modulis?

Ledgity Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LDY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Ledgity Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LDY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Ledgity Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LDY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LDY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Ledgity Token potencialą.

Kodėl LDY kainų prognozė yra svarbi?

LDY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LDY dabar?
Pagal jūsų prognozes, LDY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LDY kainų prognozė?
Remiantis Ledgity Token (LDY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LDY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LDY 2026 m.?
1 vieneto Ledgity Token (LDY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LDY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LDY kaina 2027 m.?
Ledgity Token (LDY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LDY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LDY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ledgity Token (LDY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LDY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ledgity Token (LDY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LDY 2030 m.?
1 vieneto Ledgity Token (LDY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LDY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LDY kainų prognozė 2040 metams?
Ledgity Token (LDY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LDY kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.