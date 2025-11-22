League of Kingdoms (LOKA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite League of Kingdoms kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LOKA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte League of Kingdoms kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

League of Kingdoms kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:53:49(UTC+8)

League of Kingdoms Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

League of Kingdoms (LOKA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, League of Kingdoms galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.062729 prekybos kainą 2025 m.

League of Kingdoms (LOKA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, League of Kingdoms galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.065865 prekybos kainą 2026 m.

League of Kingdoms (LOKA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LOKA ateities kaina yra $ 0.069158 su 10.25% augimo norma.

League of Kingdoms (LOKA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LOKA ateities kaina yra $ 0.072616 su 15.76% augimo norma.

League of Kingdoms (LOKA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LOKA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.076247, o augimo norma – 21.55%.

League of Kingdoms (LOKA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LOKA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.080059, o augimo norma – 27.63%.

League of Kingdoms (LOKA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. League of Kingdoms kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.130409 prekybos kainą.

League of Kingdoms (LOKA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. League of Kingdoms kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.212422 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.062729
    0.00%
  • 2026
    $ 0.065865
    5.00%
  • 2027
    $ 0.069158
    10.25%
  • 2028
    $ 0.072616
    15.76%
  • 2029
    $ 0.076247
    21.55%
  • 2030
    $ 0.080059
    27.63%
  • 2031
    $ 0.084062
    34.01%
  • 2032
    $ 0.088266
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.092679
    47.75%
  • 2034
    $ 0.097313
    55.13%
  • 2035
    $ 0.102178
    62.89%
  • 2036
    $ 0.107287
    71.03%
  • 2037
    $ 0.112652
    79.59%
  • 2038
    $ 0.118284
    88.56%
  • 2039
    $ 0.124199
    97.99%
  • 2040
    $ 0.130409
    107.89%
Trumpalaikės League of Kingdoms kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.062729
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.062737
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.062789
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.062986
    0.41%
League of Kingdoms (LOKA) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma LOKA kaina yra $0.062729. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

League of Kingdoms (LOKA) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė LOKA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.062737. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

League of Kingdoms (LOKA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LOKA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.062789. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

League of Kingdoms (LOKA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LOKA kaina yra $0.062986. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė League of Kingdoms kainų statistika

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

34.51M
34.51M 34.51M

Naujausia LOKA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LOKA turi 34.51M apyvartą ir $ 2.16M bendrą rinkos kapitalizaciją.

League of Kingdoms istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje League of Kingdoms, dabartinė League of Kingdoms kaina yra 0.062729USD. Apyvartinė League of Kingdoms (LOKA) pasiūla yra 34.51M LOKA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,164,981.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    6.15%
    $ 0.003632
    $ 0.070571
    $ 0.05323
  • 7 dienos
    -18.36%
    $ -0.011518
    $ 0.117503
    $ 0.053229
  • 30 dienų
    -47.72%
    $ -0.029937
    $ 0.117503
    $ 0.053229
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas League of Kingdoms kaina pasikeitė $0.003632, atspindinti 6.15% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas League of Kingdoms buvo prekiaujama aukščiausia $0.117503 ir žemiausia $0.053229. Kainos pokytis buvo -18.36%. Ši naujausia tendencija parodo LOKA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį League of Kingdoms įvyko -47.72%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.029937 vertę. Tai rodo, kad LOKA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia League of Kingdoms (LOKA) kainų prognozės modulis?

League of Kingdoms Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LOKA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius League of Kingdoms ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LOKA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti League of Kingdoms kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LOKA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LOKA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą League of Kingdoms potencialą.

Kodėl LOKA kainų prognozė yra svarbi?

LOKA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LOKA dabar?
Pagal jūsų prognozes, LOKA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LOKA kainų prognozė?
Remiantis League of Kingdoms (LOKA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LOKA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LOKA 2026 m.?
1 vieneto League of Kingdoms (LOKA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LOKA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LOKA kaina 2027 m.?
League of Kingdoms (LOKA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LOKA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LOKA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, League of Kingdoms (LOKA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LOKA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, League of Kingdoms (LOKA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LOKA 2030 m.?
1 vieneto League of Kingdoms (LOKA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LOKA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LOKA kainų prognozė 2040 metams?
League of Kingdoms (LOKA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LOKA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:53:49(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.