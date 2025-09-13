LATENT ARENA (LATENT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite LATENT ARENA kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LATENT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte LATENT ARENA kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

LATENT ARENA kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 09:24:10(UTC+8)

LATENT ARENA Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

LATENT ARENA (LATENT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, LATENT ARENA galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000010 prekybos kainą 2025 m.

LATENT ARENA (LATENT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, LATENT ARENA galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000011 prekybos kainą 2026 m.

LATENT ARENA (LATENT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LATENT ateities kaina yra $ 0.000012 su 10.25% augimo norma.

LATENT ARENA (LATENT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LATENT ateities kaina yra $ 0.000012 su 15.76% augimo norma.

LATENT ARENA (LATENT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LATENT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000013, o augimo norma – 21.55%.

LATENT ARENA (LATENT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LATENT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000013, o augimo norma – 27.63%.

LATENT ARENA (LATENT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. LATENT ARENA kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000022 prekybos kainą.

LATENT ARENA (LATENT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. LATENT ARENA kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000037 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000010
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000011
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000012
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000012
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000013
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000013
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000014
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000015
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000016
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000016
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000017
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000018
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000019
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000020
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000021
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000022
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės LATENT ARENA kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000010
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000010
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000010
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000010
    0.41%
LATENT ARENA (LATENT) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma LATENT kaina yra $0.000010. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

LATENT ARENA (LATENT) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė LATENT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000010. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

LATENT ARENA (LATENT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LATENT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000010. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

LATENT ARENA (LATENT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LATENT kaina yra $0.000010. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė LATENT ARENA kainų statistika

$ 9.75K
$ 9.75K$ 9.75K

891.40M
891.40M 891.40M

Naujausia LATENT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LATENT turi 891.40M apyvartą ir $ 9.75K bendrą rinkos kapitalizaciją.

LATENT ARENA istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje LATENT ARENA, dabartinė LATENT ARENA kaina yra 0.000010USD. Apyvartinė LATENT ARENA (LATENT) pasiūla yra 891.40M LATENT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $9,752.21.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    4.26%
    $ 0.000000
    $ 0.000011
    $ 0.000008
  • 30 dienų
    24.32%
    $ 0.000002
    $ 0.000011
    $ 0.000008
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas LATENT ARENA kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas LATENT ARENA buvo prekiaujama aukščiausia $0.000011 ir žemiausia $0.000008. Kainos pokytis buvo 4.26%. Ši naujausia tendencija parodo LATENT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį LATENT ARENA įvyko 24.32%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000002 vertę. Tai rodo, kad LATENT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia LATENT ARENA (LATENT) kainų prognozės modulis?

LATENT ARENA Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LATENT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius LATENT ARENA ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LATENT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti LATENT ARENA kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LATENT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LATENT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą LATENT ARENA potencialą.

Kodėl LATENT kainų prognozė yra svarbi?

LATENT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.