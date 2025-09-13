Lara (LARA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Lara kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LARA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Lara kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Lara kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 05:48:17(UTC+8)

Lara Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Lara (LARA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Lara galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000301 prekybos kainą 2025 m.

Lara (LARA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Lara galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000316 prekybos kainą 2026 m.

Lara (LARA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LARA ateities kaina yra $ 0.000332 su 10.25% augimo norma.

Lara (LARA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LARA ateities kaina yra $ 0.000349 su 15.76% augimo norma.

Lara (LARA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LARA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000366, o augimo norma – 21.55%.

Lara (LARA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LARA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000384, o augimo norma – 27.63%.

Lara (LARA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Lara kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000627 prekybos kainą.

Lara (LARA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Lara kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001021 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000301
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000316
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000332
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000349
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000366
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000384
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000404
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000424
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000445
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000467
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000491
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000515
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000541
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000568
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000597
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000627
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Lara kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000301
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000301
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000301
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000302
    0.41%
Lara (LARA) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma LARA kaina yra $0.000301. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Lara (LARA) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė LARA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000301. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Lara (LARA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LARA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000301. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Lara (LARA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LARA kaina yra $0.000302. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Lara kainų statistika

--
----

--

$ 64.11K
$ 64.11K$ 64.11K

212.55M
212.55M 212.55M

--
----

--

Naujausia LARA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LARA turi 212.55M apyvartą ir $ 64.11K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Lara istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Lara, dabartinė Lara kaina yra 0.000301USD. Apyvartinė Lara (LARA) pasiūla yra 212.55M LARA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $64,114.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -12.86%
    $ -0.000038
    $ 0.000471
    $ 0.000296
  • 30 dienų
    -35.58%
    $ -0.000107
    $ 0.000471
    $ 0.000296
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Lara kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Lara buvo prekiaujama aukščiausia $0.000471 ir žemiausia $0.000296. Kainos pokytis buvo -12.86%. Ši naujausia tendencija parodo LARA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Lara įvyko -35.58%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000107 vertę. Tai rodo, kad LARA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Lara (LARA) kainų prognozės modulis?

Lara Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LARA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Lara ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LARA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Lara kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LARA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LARA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Lara potencialą.

Kodėl LARA kainų prognozė yra svarbi?

LARA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LARA dabar?
Pagal jūsų prognozes, LARA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LARA kainų prognozė?
Remiantis Lara (LARA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LARA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LARA 2026 m.?
1 vieneto Lara (LARA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LARA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LARA kaina 2027 m.?
Lara (LARA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LARA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LARA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lara (LARA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LARA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lara (LARA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LARA 2030 m.?
1 vieneto Lara (LARA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LARA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LARA kainų prognozė 2040 metams?
Lara (LARA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LARA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 05:48:17(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.