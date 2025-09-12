Kyros Restaked SOL (KYSOL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Kyros Restaked SOL kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KYSOL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Kyros Restaked SOL kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Kyros Restaked SOL kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:15:16(UTC+8)

Kyros Restaked SOL Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Kyros Restaked SOL galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 293.84 prekybos kainą 2025 m.

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Kyros Restaked SOL galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 308.532 prekybos kainą 2026 m.

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KYSOL ateities kaina yra $ 323.9586 su 10.25% augimo norma.

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KYSOL ateities kaina yra $ 340.1565 su 15.76% augimo norma.

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KYSOL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 357.1643, o augimo norma – 21.55%.

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KYSOL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 375.0225, o augimo norma – 27.63%.

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Kyros Restaked SOL kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 610.8722 prekybos kainą.

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Kyros Restaked SOL kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 995.0465 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 293.84
    0.00%
  • 2026
    $ 308.532
    5.00%
  • 2027
    $ 323.9586
    10.25%
  • 2028
    $ 340.1565
    15.76%
  • 2029
    $ 357.1643
    21.55%
  • 2030
    $ 375.0225
    27.63%
  • 2031
    $ 393.7737
    34.01%
  • 2032
    $ 413.4623
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 434.1355
    47.75%
  • 2034
    $ 455.8422
    55.13%
  • 2035
    $ 478.6343
    62.89%
  • 2036
    $ 502.5661
    71.03%
  • 2037
    $ 527.6944
    79.59%
  • 2038
    $ 554.0791
    88.56%
  • 2039
    $ 581.7831
    97.99%
  • 2040
    $ 610.8722
    107.89%
Trumpalaikės Kyros Restaked SOL kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 293.84
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 293.8802
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 294.1217
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 295.0475
    0.41%
Kyros Restaked SOL (KYSOL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma KYSOL kaina yra $293.84. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė KYSOL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $293.8802. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KYSOL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $294.1217. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KYSOL kaina yra $295.0475. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Kyros Restaked SOL kainų statistika

----

--

$ 45.89M
$ 45.89M$ 45.89M

156.32K
156.32K 156.32K

Naujausia KYSOL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, KYSOL turi 156.32K apyvartą ir $ 45.89M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kyros Restaked SOL istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Kyros Restaked SOL, dabartinė Kyros Restaked SOL kaina yra 293.84USD. Apyvartinė Kyros Restaked SOL (KYSOL) pasiūla yra 156.32K KYSOL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $45,888,743.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    6.13%
    $ 16.97
    $ 294.04
    $ 276.4
  • 7 dienos
    15.81%
    $ 46.4555
    $ 293.2861
    $ 245.1804
  • 30 dienų
    19.51%
    $ 57.3389
    $ 293.2861
    $ 245.1804
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Kyros Restaked SOL kaina pasikeitė $16.97, atspindinti 6.13% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Kyros Restaked SOL buvo prekiaujama aukščiausia $293.2861 ir žemiausia $245.1804. Kainos pokytis buvo 15.81%. Ši naujausia tendencija parodo KYSOL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Kyros Restaked SOL įvyko 19.51%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $57.3389 vertę. Tai rodo, kad KYSOL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Kyros Restaked SOL (KYSOL) kainų prognozės modulis?

Kyros Restaked SOL Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KYSOL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Kyros Restaked SOL ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KYSOL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Kyros Restaked SOL kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KYSOL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KYSOL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Kyros Restaked SOL potencialą.

Kodėl KYSOL kainų prognozė yra svarbi?

KYSOL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KYSOL dabar?
Pagal jūsų prognozes, KYSOL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KYSOL kainų prognozė?
Remiantis Kyros Restaked SOL (KYSOL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KYSOL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KYSOL 2026 m.?
1 vieneto Kyros Restaked SOL (KYSOL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KYSOL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KYSOL kaina 2027 m.?
Kyros Restaked SOL (KYSOL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KYSOL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KYSOL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kyros Restaked SOL (KYSOL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KYSOL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kyros Restaked SOL (KYSOL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KYSOL 2030 m.?
1 vieneto Kyros Restaked SOL (KYSOL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KYSOL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KYSOL kainų prognozė 2040 metams?
Kyros Restaked SOL (KYSOL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KYSOL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:15:16(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.