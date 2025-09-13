Kroak on Kaspa (KROAK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Kroak on Kaspa kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KROAK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Kroak on Kaspa kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Kroak on Kaspa kainos prognozė
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:56:56(UTC+8)

Kroak on Kaspa Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Kroak on Kaspa (KROAK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Kroak on Kaspa galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000620 prekybos kainą 2025 m.

Kroak on Kaspa (KROAK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Kroak on Kaspa galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000651 prekybos kainą 2026 m.

Kroak on Kaspa (KROAK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KROAK ateities kaina yra $ 0.000684 su 10.25% augimo norma.

Kroak on Kaspa (KROAK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KROAK ateities kaina yra $ 0.000718 su 15.76% augimo norma.

Kroak on Kaspa (KROAK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KROAK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000754, o augimo norma – 21.55%.

Kroak on Kaspa (KROAK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KROAK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000791, o augimo norma – 27.63%.

Kroak on Kaspa (KROAK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Kroak on Kaspa kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001289 prekybos kainą.

Kroak on Kaspa (KROAK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Kroak on Kaspa kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.002101 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000620
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000651
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000684
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000718
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000754
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000791
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000831
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000873
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000916
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000962
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001010
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001061
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001114
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001169
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001228
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001289
    107.89%
Trumpalaikės Kroak on Kaspa kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000620
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000620
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000621
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000623
    0.41%
Kroak on Kaspa (KROAK) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma KROAK kaina yra $0.000620. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Kroak on Kaspa (KROAK) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė KROAK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000620. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Kroak on Kaspa (KROAK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KROAK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000621. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Kroak on Kaspa (KROAK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KROAK kaina yra $0.000623. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Kroak on Kaspa kainų statistika

$ 426.27K
$ 426.27K$ 426.27K

690.00M
690.00M 690.00M

Naujausia KROAK kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, KROAK turi 690.00M apyvartą ir $ 426.27K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kroak on Kaspa istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Kroak on Kaspa, dabartinė Kroak on Kaspa kaina yra 0.000620USD. Apyvartinė Kroak on Kaspa (KROAK) pasiūla yra 690.00M KROAK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $426,266.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    4.72%
    $ 0
    $ 0.000622
    $ 0.000555
  • 7 dienos
    15.51%
    $ 0.000096
    $ 0.000854
    $ 0.000420
  • 30 dienų
    45.60%
    $ 0.000282
    $ 0.000854
    $ 0.000420
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Kroak on Kaspa kaina pasikeitė $0, atspindinti 4.72% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Kroak on Kaspa buvo prekiaujama aukščiausia $0.000854 ir žemiausia $0.000420. Kainos pokytis buvo 15.51%. Ši naujausia tendencija parodo KROAK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Kroak on Kaspa įvyko 45.60%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000282 vertę. Tai rodo, kad KROAK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Kroak on Kaspa (KROAK) kainų prognozės modulis?

Kroak on Kaspa Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KROAK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Kroak on Kaspa ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KROAK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Kroak on Kaspa kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KROAK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KROAK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Kroak on Kaspa potencialą.

Kodėl KROAK kainų prognozė yra svarbi?

KROAK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KROAK dabar?
Pagal jūsų prognozes, KROAK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KROAK kainų prognozė?
Remiantis Kroak on Kaspa (KROAK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KROAK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KROAK 2026 m.?
1 vieneto Kroak on Kaspa (KROAK) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KROAK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KROAK kaina 2027 m.?
Kroak on Kaspa (KROAK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KROAK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KROAK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kroak on Kaspa (KROAK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KROAK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kroak on Kaspa (KROAK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KROAK 2030 m.?
1 vieneto Kroak on Kaspa (KROAK) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KROAK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KROAK kainų prognozė 2040 metams?
Kroak on Kaspa (KROAK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KROAK kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:56:56(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.