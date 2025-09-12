Klaytn Dai (KDAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Klaytn Dai kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KDAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Klaytn Dai kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Klaytn Dai kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Klaytn Dai Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Klaytn Dai (KDAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Klaytn Dai galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.088675 prekybos kainą 2025 m.

Klaytn Dai (KDAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Klaytn Dai galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.093108 prekybos kainą 2026 m.

Klaytn Dai (KDAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KDAI ateities kaina yra $ 0.097764 su 10.25% augimo norma.

Klaytn Dai (KDAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KDAI ateities kaina yra $ 0.102652 su 15.76% augimo norma.

Klaytn Dai (KDAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KDAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.107785, o augimo norma – 21.55%.

Klaytn Dai (KDAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KDAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.113174, o augimo norma – 27.63%.

Klaytn Dai (KDAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Klaytn Dai kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.184348 prekybos kainą.

Klaytn Dai (KDAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Klaytn Dai kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.300285 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.088675
    0.00%
  • 2026
    $ 0.093108
    5.00%
  • 2027
    $ 0.097764
    10.25%
  • 2028
    $ 0.102652
    15.76%
  • 2029
    $ 0.107785
    21.55%
  • 2030
    $ 0.113174
    27.63%
  • 2031
    $ 0.118832
    34.01%
  • 2032
    $ 0.124774
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.131013
    47.75%
  • 2034
    $ 0.137564
    55.13%
  • 2035
    $ 0.144442
    62.89%
  • 2036
    $ 0.151664
    71.03%
  • 2037
    $ 0.159247
    79.59%
  • 2038
    $ 0.167209
    88.56%
  • 2039
    $ 0.175570
    97.99%
  • 2040
    $ 0.184348
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Klaytn Dai kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.088675
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.088687
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.088760
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.089039
    0.41%
Klaytn Dai (KDAI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma KDAI kaina yra $0.088675. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Klaytn Dai (KDAI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė KDAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.088687. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Klaytn Dai (KDAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KDAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.088760. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Klaytn Dai (KDAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KDAI kaina yra $0.089039. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Klaytn Dai kainų statistika

--
----

--

$ 918.91K
$ 918.91K$ 918.91K

10.36M
10.36M 10.36M

--
----

--

Naujausia KDAI kaina yra. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė.
Be to, KDAI turi 10.36M apyvartą ir $ 918.91K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Klaytn Dai istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Klaytn Dai, dabartinė Klaytn Dai kaina yra 0.088675USD. Apyvartinė Klaytn Dai (KDAI) pasiūla yra 10.36M KDAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $918,913.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.21%
    $ -0.000193
    $ 0.090412
    $ 0.087846
  • 7 dienos
    0.83%
    $ 0.000736
    $ 0.090745
    $ 0.087556
  • 30 dienų
    -2.17%
    $ -0.001925
    $ 0.090745
    $ 0.087556
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Klaytn Dai kaina pasikeitė $-0.000193, atspindinti -0.21% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Klaytn Dai buvo prekiaujama aukščiausia $0.090745 ir žemiausia $0.087556. Kainos pokytis buvo 0.83%. Ši naujausia tendencija parodo KDAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Klaytn Dai įvyko -2.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001925 vertę. Tai rodo, kad KDAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Klaytn Dai (KDAI) kainų prognozės modulis?

Klaytn Dai Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KDAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Klaytn Dai ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KDAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Klaytn Dai kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KDAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KDAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Klaytn Dai potencialą.

Kodėl KDAI kainų prognozė yra svarbi?

KDAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KDAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, KDAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KDAI kainų prognozė?
Remiantis Klaytn Dai (KDAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KDAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KDAI 2026 m.?
1 vieneto Klaytn Dai (KDAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KDAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KDAI kaina 2027 m.?
Klaytn Dai (KDAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KDAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KDAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Klaytn Dai (KDAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KDAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Klaytn Dai (KDAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KDAI 2030 m.?
1 vieneto Klaytn Dai (KDAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KDAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KDAI kainų prognozė 2040 metams?
Klaytn Dai (KDAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KDAI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.