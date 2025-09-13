King Shiba (KINGSHIB) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite King Shiba kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KINGSHIB augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte King Shiba kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

King Shiba kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
King Shiba Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

King Shiba (KINGSHIB) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, King Shiba galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002320 prekybos kainą 2025 m.

King Shiba (KINGSHIB) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, King Shiba galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002436 prekybos kainą 2026 m.

King Shiba (KINGSHIB) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KINGSHIB ateities kaina yra $ 0.002558 su 10.25% augimo norma.

King Shiba (KINGSHIB) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KINGSHIB ateities kaina yra $ 0.002686 su 15.76% augimo norma.

King Shiba (KINGSHIB) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KINGSHIB 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002820, o augimo norma – 21.55%.

King Shiba (KINGSHIB) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KINGSHIB 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002961, o augimo norma – 27.63%.

King Shiba (KINGSHIB) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. King Shiba kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004823 prekybos kainą.

King Shiba (KINGSHIB) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. King Shiba kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007857 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002320
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002436
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002558
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002686
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002820
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002961
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003109
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003265
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003428
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003599
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003779
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003968
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004167
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004375
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004594
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004823
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės King Shiba kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.002320
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.002320
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002322
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.002329
    0.41%
King Shiba (KINGSHIB) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma KINGSHIB kaina yra $0.002320. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

King Shiba (KINGSHIB) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė KINGSHIB, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002320. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

King Shiba (KINGSHIB) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KINGSHIB, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002322. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

King Shiba (KINGSHIB) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KINGSHIB kaina yra $0.002329. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė King Shiba kainų statistika

--
----

--

$ 678.37K
$ 678.37K$ 678.37K

296.69M
296.69M 296.69M

--
----

--

Naujausia KINGSHIB kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, KINGSHIB turi 296.69M apyvartą ir $ 678.37K bendrą rinkos kapitalizaciją.

King Shiba istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje King Shiba, dabartinė King Shiba kaina yra 0.002320USD. Apyvartinė King Shiba (KINGSHIB) pasiūla yra 296.69M KINGSHIB, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $678,372.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    17.97%
    $ 0.000353
    $ 0.002300
    $ 0.001921
  • 7 dienos
    21.16%
    $ 0.000490
    $ 0.002384
    $ 0.001804
  • 30 dienų
    14.18%
    $ 0.000329
    $ 0.002384
    $ 0.001804
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas King Shiba kaina pasikeitė $0.000353, atspindinti 17.97% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas King Shiba buvo prekiaujama aukščiausia $0.002384 ir žemiausia $0.001804. Kainos pokytis buvo 21.16%. Ši naujausia tendencija parodo KINGSHIB potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį King Shiba įvyko 14.18%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000329 vertę. Tai rodo, kad KINGSHIB artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia King Shiba (KINGSHIB) kainų prognozės modulis?

King Shiba Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KINGSHIB kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius King Shiba ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KINGSHIB būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti King Shiba kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KINGSHIB ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KINGSHIB pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą King Shiba potencialą.

Kodėl KINGSHIB kainų prognozė yra svarbi?

KINGSHIB kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KINGSHIB dabar?
Pagal jūsų prognozes, KINGSHIB pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KINGSHIB kainų prognozė?
Remiantis King Shiba (KINGSHIB) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KINGSHIB kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KINGSHIB 2026 m.?
1 vieneto King Shiba (KINGSHIB) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KINGSHIB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KINGSHIB kaina 2027 m.?
King Shiba (KINGSHIB) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KINGSHIB kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KINGSHIB kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, King Shiba (KINGSHIB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KINGSHIB kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, King Shiba (KINGSHIB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KINGSHIB 2030 m.?
1 vieneto King Shiba (KINGSHIB) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KINGSHIB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KINGSHIB kainų prognozė 2040 metams?
King Shiba (KINGSHIB) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KINGSHIB kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.