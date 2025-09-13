King Kovu (LAZY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite King Kovu kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LAZY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte King Kovu kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

King Kovu kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
King Kovu Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

King Kovu (LAZY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, King Kovu galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007475 prekybos kainą 2025 m.

King Kovu (LAZY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, King Kovu galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007848 prekybos kainą 2026 m.

King Kovu (LAZY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LAZY ateities kaina yra $ 0.008241 su 10.25% augimo norma.

King Kovu (LAZY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LAZY ateities kaina yra $ 0.008653 su 15.76% augimo norma.

King Kovu (LAZY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LAZY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.009085, o augimo norma – 21.55%.

King Kovu (LAZY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LAZY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.009540, o augimo norma – 27.63%.

King Kovu (LAZY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. King Kovu kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.015540 prekybos kainą.

King Kovu (LAZY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. King Kovu kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.025313 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.007475
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007848
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008241
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008653
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009085
    21.55%
  • 2030
    $ 0.009540
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010017
    34.01%
  • 2032
    $ 0.010518
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.011044
    47.75%
  • 2034
    $ 0.011596
    55.13%
  • 2035
    $ 0.012176
    62.89%
  • 2036
    $ 0.012784
    71.03%
  • 2037
    $ 0.013424
    79.59%
  • 2038
    $ 0.014095
    88.56%
  • 2039
    $ 0.014800
    97.99%
  • 2040
    $ 0.015540
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės King Kovu kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.007475
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.007476
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.007482
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.007505
    0.41%
King Kovu (LAZY) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma LAZY kaina yra $0.007475. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

King Kovu (LAZY) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė LAZY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.007476. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

King Kovu (LAZY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LAZY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.007482. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

King Kovu (LAZY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LAZY kaina yra $0.007505. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė King Kovu kainų statistika

--
----

--

$ 90.38K
$ 90.38K$ 90.38K

12.09M
12.09M 12.09M

--
----

--

Naujausia LAZY kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LAZY turi 12.09M apyvartą ir $ 90.38K bendrą rinkos kapitalizaciją.

King Kovu istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje King Kovu, dabartinė King Kovu kaina yra 0.007475USD. Apyvartinė King Kovu (LAZY) pasiūla yra 12.09M LAZY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $90,376.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.09%
    $ 0
    $ 0.007537
    $ 0.007436
  • 7 dienos
    1.92%
    $ 0.000143
    $ 0.010781
    $ 0.007176
  • 30 dienų
    -29.32%
    $ -0.002191
    $ 0.010781
    $ 0.007176
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas King Kovu kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.09% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas King Kovu buvo prekiaujama aukščiausia $0.010781 ir žemiausia $0.007176. Kainos pokytis buvo 1.92%. Ši naujausia tendencija parodo LAZY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį King Kovu įvyko -29.32%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002191 vertę. Tai rodo, kad LAZY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia King Kovu (LAZY) kainų prognozės modulis?

King Kovu Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LAZY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius King Kovu ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LAZY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti King Kovu kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LAZY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LAZY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą King Kovu potencialą.

Kodėl LAZY kainų prognozė yra svarbi?

LAZY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LAZY dabar?
Pagal jūsų prognozes, LAZY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LAZY kainų prognozė?
Remiantis King Kovu (LAZY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LAZY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LAZY 2026 m.?
1 vieneto King Kovu (LAZY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LAZY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LAZY kaina 2027 m.?
King Kovu (LAZY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LAZY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LAZY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, King Kovu (LAZY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LAZY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, King Kovu (LAZY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LAZY 2030 m.?
1 vieneto King Kovu (LAZY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LAZY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LAZY kainų prognozė 2040 metams?
King Kovu (LAZY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LAZY kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.