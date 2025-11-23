Kinetix Finance Token (KAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Kinetix Finance Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Kinetix Finance Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Kinetix Finance Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:41:12(UTC+8)

Kinetix Finance Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Kinetix Finance Token (KAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Kinetix Finance Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2025 m.

Kinetix Finance Token (KAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Kinetix Finance Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2026 m.

Kinetix Finance Token (KAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KAI ateities kaina yra $ 0 su 10.25% augimo norma.

Kinetix Finance Token (KAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KAI ateities kaina yra $ 0 su 15.76% augimo norma.

Kinetix Finance Token (KAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 21.55%.

Kinetix Finance Token (KAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 27.63%.

Kinetix Finance Token (KAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Kinetix Finance Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Kinetix Finance Token (KAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Kinetix Finance Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Kinetix Finance Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0
    0.41%
Kinetix Finance Token (KAI) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma KAI kaina yra $0. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Kinetix Finance Token (KAI) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė KAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Kinetix Finance Token (KAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Kinetix Finance Token (KAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KAI kaina yra $0. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Kinetix Finance Token kainų statistika

--
----

--

$ 324.59K
$ 324.59K$ 324.59K

965.33M
965.33M 965.33M

--
----

--

Naujausia KAI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, KAI turi 965.33M apyvartą ir $ 324.59K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kinetix Finance Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Kinetix Finance Token, dabartinė Kinetix Finance Token kaina yra 0USD. Apyvartinė Kinetix Finance Token (KAI) pasiūla yra 965.33M KAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $324,588.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.45%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -20.33%
    $ 0
    $ 0.000413
    $ 0.000316
  • 30 dienų
    -11.70%
    $ 0
    $ 0.000413
    $ 0.000316
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Kinetix Finance Token kaina pasikeitė $0, atspindinti 2.45% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Kinetix Finance Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.000413 ir žemiausia $0.000316. Kainos pokytis buvo -20.33%. Ši naujausia tendencija parodo KAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Kinetix Finance Token įvyko -11.70%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad KAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Kinetix Finance Token (KAI) kainų prognozės modulis?

Kinetix Finance Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Kinetix Finance Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Kinetix Finance Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Kinetix Finance Token potencialą.

Kodėl KAI kainų prognozė yra svarbi?

KAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, KAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KAI kainų prognozė?
Remiantis Kinetix Finance Token (KAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KAI 2026 m.?
1 vieneto Kinetix Finance Token (KAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KAI kaina 2027 m.?
Kinetix Finance Token (KAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kinetix Finance Token (KAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kinetix Finance Token (KAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KAI 2030 m.?
1 vieneto Kinetix Finance Token (KAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KAI kainų prognozė 2040 metams?
Kinetix Finance Token (KAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KAI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.