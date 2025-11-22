Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Kinetiq Staked HYPE kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KHYPE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Kinetiq Staked HYPE kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Kinetiq Staked HYPE kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Kinetiq Staked HYPE Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Kinetiq Staked HYPE galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 32.63 prekybos kainą 2025 m.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Kinetiq Staked HYPE galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 34.2615 prekybos kainą 2026 m.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KHYPE ateities kaina yra $ 35.9745 su 10.25% augimo norma.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KHYPE ateities kaina yra $ 37.7733 su 15.76% augimo norma.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KHYPE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 39.6619, o augimo norma – 21.55%.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KHYPE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 41.6450, o augimo norma – 27.63%.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Kinetiq Staked HYPE kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 67.8354 prekybos kainą.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Kinetiq Staked HYPE kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 110.4967 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 32.63
    0.00%
  • 2026
    $ 34.2615
    5.00%
  • 2027
    $ 35.9745
    10.25%
  • 2028
    $ 37.7733
    15.76%
  • 2029
    $ 39.6619
    21.55%
  • 2030
    $ 41.6450
    27.63%
  • 2031
    $ 43.7273
    34.01%
  • 2032
    $ 45.9136
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 48.2093
    47.75%
  • 2034
    $ 50.6198
    55.13%
  • 2035
    $ 53.1508
    62.89%
  • 2036
    $ 55.8083
    71.03%
  • 2037
    $ 58.5987
    79.59%
  • 2038
    $ 61.5287
    88.56%
  • 2039
    $ 64.6051
    97.99%
  • 2040
    $ 67.8354
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Kinetiq Staked HYPE kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 32.63
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 32.6344
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 32.6612
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 32.7640
    0.41%
Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma KHYPE kaina yra $32.63. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė KHYPE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $32.6344. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KHYPE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $32.6612. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KHYPE kaina yra $32.7640. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Kinetiq Staked HYPE kainų statistika

--
----

--

$ 1.04B
$ 1.04B$ 1.04B

31.77M
31.77M 31.77M

--
----

--

Naujausia KHYPE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, KHYPE turi 31.77M apyvartą ir $ 1.04B bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kinetiq Staked HYPE istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Kinetiq Staked HYPE, dabartinė Kinetiq Staked HYPE kaina yra 32.63USD. Apyvartinė Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) pasiūla yra 31.77M KHYPE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,035,585,131.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.69%
    $ -0.903732
    $ 34.63
    $ 32.46
  • 7 dienos
    -16.41%
    $ -5.3570
    $ 41.4614
    $ 32.4551
  • 30 dienų
    -19.64%
    $ -6.4094
    $ 41.4614
    $ 32.4551
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Kinetiq Staked HYPE kaina pasikeitė $-0.903732, atspindinti -2.69% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Kinetiq Staked HYPE buvo prekiaujama aukščiausia $41.4614 ir žemiausia $32.4551. Kainos pokytis buvo -16.41%. Ši naujausia tendencija parodo KHYPE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Kinetiq Staked HYPE įvyko -19.64%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-6.4094 vertę. Tai rodo, kad KHYPE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) kainų prognozės modulis?

Kinetiq Staked HYPE Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KHYPE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Kinetiq Staked HYPE ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KHYPE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Kinetiq Staked HYPE kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KHYPE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KHYPE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Kinetiq Staked HYPE potencialą.

Kodėl KHYPE kainų prognozė yra svarbi?

KHYPE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KHYPE dabar?
Pagal jūsų prognozes, KHYPE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KHYPE kainų prognozė?
Remiantis Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KHYPE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KHYPE 2026 m.?
1 vieneto Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KHYPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KHYPE kaina 2027 m.?
Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KHYPE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KHYPE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KHYPE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KHYPE 2030 m.?
1 vieneto Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KHYPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KHYPE kainų prognozė 2040 metams?
Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KHYPE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.