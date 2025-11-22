Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Kinetiq Earn Vault kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VKHYPE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Kinetiq Earn Vault kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:20:09(UTC+8)

Kinetiq Earn Vault Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Kinetiq Earn Vault galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 32.95 prekybos kainą 2025 m.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Kinetiq Earn Vault galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 34.5975 prekybos kainą 2026 m.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VKHYPE ateities kaina yra $ 36.3273 su 10.25% augimo norma.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VKHYPE ateities kaina yra $ 38.1437 su 15.76% augimo norma.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VKHYPE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 40.0509, o augimo norma – 21.55%.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VKHYPE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 42.0534, o augimo norma – 27.63%.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Kinetiq Earn Vault kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 68.5006 prekybos kainą.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Kinetiq Earn Vault kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 111.5803 prekybos kainą.

Trumpalaikės Kinetiq Earn Vault kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Kinetiq Earn Vault istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Kinetiq Earn Vault, dabartinė Kinetiq Earn Vault kaina yra 32.95USD. Apyvartinė Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) pasiūla yra 3.65M VKHYPE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $120,129,015.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.19%
    $ -0.739134
    $ 34.9
    $ 32.44
  • 7 dienos
    -16.26%
    $ -5.3588
    $ 41.6660
    $ 32.6726
  • 30 dienų
    -19.34%
    $ -6.3747
    $ 41.6660
    $ 32.6726
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Kinetiq Earn Vault kaina pasikeitė $-0.739134, atspindinti -2.19% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Kinetiq Earn Vault buvo prekiaujama aukščiausia $41.6660 ir žemiausia $32.6726. Kainos pokytis buvo -16.26%. Ši naujausia tendencija parodo VKHYPE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Kinetiq Earn Vault įvyko -19.34%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-6.3747 vertę. Tai rodo, kad VKHYPE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) kainų prognozės modulis?

Kinetiq Earn Vault Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VKHYPE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Kinetiq Earn Vault ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VKHYPE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Kinetiq Earn Vault kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VKHYPE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VKHYPE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Kinetiq Earn Vault potencialą.

Kodėl VKHYPE kainų prognozė yra svarbi?

VKHYPE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:20:09(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.