Kinesis Silver (KAG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Kinesis Silver kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KAG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Kinesis Silver kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Kinesis Silver kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Kinesis Silver Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Kinesis Silver (KAG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Kinesis Silver galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 42.37 prekybos kainą 2025 m.

Kinesis Silver (KAG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Kinesis Silver galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 44.4885 prekybos kainą 2026 m.

Kinesis Silver (KAG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KAG ateities kaina yra $ 46.7129 su 10.25% augimo norma.

Kinesis Silver (KAG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KAG ateities kaina yra $ 49.0485 su 15.76% augimo norma.

Kinesis Silver (KAG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KAG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 51.5009, o augimo norma – 21.55%.

Kinesis Silver (KAG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KAG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 54.0760, o augimo norma – 27.63%.

Kinesis Silver (KAG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Kinesis Silver kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 88.0841 prekybos kainą.

Kinesis Silver (KAG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Kinesis Silver kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 143.4798 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 42.37
    0.00%
  • 2026
    $ 44.4885
    5.00%
  • 2027
    $ 46.7129
    10.25%
  • 2028
    $ 49.0485
    15.76%
  • 2029
    $ 51.5009
    21.55%
  • 2030
    $ 54.0760
    27.63%
  • 2031
    $ 56.7798
    34.01%
  • 2032
    $ 59.6188
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 62.5997
    47.75%
  • 2034
    $ 65.7297
    55.13%
  • 2035
    $ 69.0162
    62.89%
  • 2036
    $ 72.4670
    71.03%
  • 2037
    $ 76.0904
    79.59%
  • 2038
    $ 79.8949
    88.56%
  • 2039
    $ 83.8897
    97.99%
  • 2040
    $ 88.0841
    107.89%
Trumpalaikės Kinesis Silver kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 42.37
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 42.3758
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 42.4106
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 42.5441
    0.41%
Kinesis Silver (KAG) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma KAG kaina yra $42.37. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Kinesis Silver (KAG) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė KAG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $42.3758. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Kinesis Silver (KAG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KAG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $42.4106. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Kinesis Silver (KAG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KAG kaina yra $42.5441. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Kinesis Silver kainų statistika

--
----

--

$ 161.89M
$ 161.89M$ 161.89M

3.82M
3.82M 3.82M

--
----

--

Naujausia KAG kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, KAG turi 3.82M apyvartą ir $ 161.89M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kinesis Silver istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Kinesis Silver, dabartinė Kinesis Silver kaina yra 42.37USD. Apyvartinė Kinesis Silver (KAG) pasiūla yra 3.82M KAG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $161,891,633.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.37%
    $ 0.982575
    $ 42.91
    $ 41.37
  • 7 dienos
    3.73%
    $ 1.5783
    $ 42.8665
    $ 38.6417
  • 30 dienų
    9.70%
    $ 4.1079
    $ 42.8665
    $ 38.6417
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Kinesis Silver kaina pasikeitė $0.982575, atspindinti 2.37% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Kinesis Silver buvo prekiaujama aukščiausia $42.8665 ir žemiausia $38.6417. Kainos pokytis buvo 3.73%. Ši naujausia tendencija parodo KAG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Kinesis Silver įvyko 9.70%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $4.1079 vertę. Tai rodo, kad KAG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Kinesis Silver (KAG) kainų prognozės modulis?

Kinesis Silver Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KAG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Kinesis Silver ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KAG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Kinesis Silver kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KAG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KAG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Kinesis Silver potencialą.

Kodėl KAG kainų prognozė yra svarbi?

KAG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KAG dabar?
Pagal jūsų prognozes, KAG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KAG kainų prognozė?
Remiantis Kinesis Silver (KAG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KAG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KAG 2026 m.?
1 vieneto Kinesis Silver (KAG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KAG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KAG kaina 2027 m.?
Kinesis Silver (KAG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KAG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KAG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kinesis Silver (KAG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KAG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kinesis Silver (KAG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KAG 2030 m.?
1 vieneto Kinesis Silver (KAG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KAG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KAG kainų prognozė 2040 metams?
Kinesis Silver (KAG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KAG kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.