JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite JUSTICE FOR PEANUT kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek JFP augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte JUSTICE FOR PEANUT kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

JUSTICE FOR PEANUT kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 07:00:55(UTC+8)

JUSTICE FOR PEANUT Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, JUSTICE FOR PEANUT galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000031 prekybos kainą 2025 m.

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, JUSTICE FOR PEANUT galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000032 prekybos kainą 2026 m.

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. JFP ateities kaina yra $ 0.000034 su 10.25% augimo norma.

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. JFP ateities kaina yra $ 0.000036 su 15.76% augimo norma.

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JFP 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000037, o augimo norma – 21.55%.

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JFP 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000039, o augimo norma – 27.63%.

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. JUSTICE FOR PEANUT kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000064 prekybos kainą.

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. JUSTICE FOR PEANUT kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000105 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000031
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000032
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000034
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000036
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000037
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000039
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000041
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000043
    40.71%
  • 2033
    $ 0.000046
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000048
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000050
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000053
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000056
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000058
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000061
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000064
    107.89%
Trumpalaikės JUSTICE FOR PEANUT kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000031
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000031
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000031
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000031
    0.41%
JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma JFP kaina yra $0.000031. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė JFP, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000031. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė JFP, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000031. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma JFP kaina yra $0.000031. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė JUSTICE FOR PEANUT kainų statistika

$ 31.25K
$ 31.25K$ 31.25K

999.96M
999.96M 999.96M

Naujausia JFP kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, JFP turi 999.96M apyvartą ir $ 31.25K bendrą rinkos kapitalizaciją.

JUSTICE FOR PEANUT istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje JUSTICE FOR PEANUT, dabartinė JUSTICE FOR PEANUT kaina yra 0.000031USD. Apyvartinė JUSTICE FOR PEANUT (JFP) pasiūla yra 999.96M JFP, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $31,254.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    6.71%
    $ 0.000002
    $ 0.000031
    $ 0.000029
  • 30 dienų
    10.38%
    $ 0.000003
    $ 0.000031
    $ 0.000029
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas JUSTICE FOR PEANUT kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas JUSTICE FOR PEANUT buvo prekiaujama aukščiausia $0.000031 ir žemiausia $0.000029. Kainos pokytis buvo 6.71%. Ši naujausia tendencija parodo JFP potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį JUSTICE FOR PEANUT įvyko 10.38%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000003 vertę. Tai rodo, kad JFP artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia JUSTICE FOR PEANUT (JFP) kainų prognozės modulis?

JUSTICE FOR PEANUT Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas JFP kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius JUSTICE FOR PEANUT ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą JFP būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti JUSTICE FOR PEANUT kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja JFP ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina JFP pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą JUSTICE FOR PEANUT potencialą.

Kodėl JFP kainų prognozė yra svarbi?

JFP kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į JFP dabar?
Pagal jūsų prognozes, JFP pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio JFP kainų prognozė?
Remiantis JUSTICE FOR PEANUT (JFP) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama JFP kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 JFP 2026 m.?
1 vieneto JUSTICE FOR PEANUT (JFP) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JFP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama JFP kaina 2027 m.?
JUSTICE FOR PEANUT (JFP) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 JFP kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė JFP kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, JUSTICE FOR PEANUT (JFP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė JFP kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, JUSTICE FOR PEANUT (JFP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 JFP 2030 m.?
1 vieneto JUSTICE FOR PEANUT (JFP) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JFP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia JFP kainų prognozė 2040 metams?
JUSTICE FOR PEANUT (JFP) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 JFP kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 07:00:55(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.