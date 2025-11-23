jungle bay memes (JBM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite jungle bay memes kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek JBM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte jungle bay memes kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

jungle bay memes kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
jungle bay memes Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

jungle bay memes (JBM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, jungle bay memes galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000001 prekybos kainą 2025 m.

jungle bay memes (JBM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, jungle bay memes galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000001 prekybos kainą 2026 m.

jungle bay memes (JBM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. JBM ateities kaina yra $ 0.000001 su 10.25% augimo norma.

jungle bay memes (JBM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. JBM ateities kaina yra $ 0.000001 su 15.76% augimo norma.

jungle bay memes (JBM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JBM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000001, o augimo norma – 21.55%.

jungle bay memes (JBM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JBM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000001, o augimo norma – 27.63%.

jungle bay memes (JBM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. jungle bay memes kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000002 prekybos kainą.

jungle bay memes (JBM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. jungle bay memes kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000004 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000001
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000001
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000001
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000001
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000001
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000001
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000001
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000001
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000001
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000001
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000002
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000002
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000002
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000002
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000002
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000002
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės jungle bay memes kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000001
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000001
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000001
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000001
    0.41%
jungle bay memes (JBM) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma JBM kaina yra $0.000001. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

jungle bay memes (JBM) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė JBM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000001. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

jungle bay memes (JBM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė JBM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000001. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

jungle bay memes (JBM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma JBM kaina yra $0.000001. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė jungle bay memes kainų statistika

--
----

--

$ 115.86K
$ 115.86K$ 115.86K

93.24B
93.24B 93.24B

--
----

--

Naujausia JBM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, JBM turi 93.24B apyvartą ir $ 115.86K bendrą rinkos kapitalizaciją.

jungle bay memes istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje jungle bay memes, dabartinė jungle bay memes kaina yra 0.000001USD. Apyvartinė jungle bay memes (JBM) pasiūla yra 93.24B JBM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $115,855.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.17%
    $ 0
    $ 0.000001
    $ 0.000001
  • 7 dienos
    -25.24%
    $ -0.000000
    $ 0.000002
    $ 0.000001
  • 30 dienų
    -49.57%
    $ -0.000000
    $ 0.000002
    $ 0.000001
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas jungle bay memes kaina pasikeitė $0, atspindinti -1.17% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas jungle bay memes buvo prekiaujama aukščiausia $0.000002 ir žemiausia $0.000001. Kainos pokytis buvo -25.24%. Ši naujausia tendencija parodo JBM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį jungle bay memes įvyko -49.57%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000000 vertę. Tai rodo, kad JBM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia jungle bay memes (JBM) kainų prognozės modulis?

jungle bay memes Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas JBM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius jungle bay memes ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą JBM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti jungle bay memes kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja JBM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina JBM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą jungle bay memes potencialą.

Kodėl JBM kainų prognozė yra svarbi?

JBM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į JBM dabar?
Pagal jūsų prognozes, JBM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio JBM kainų prognozė?
Remiantis jungle bay memes (JBM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama JBM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 JBM 2026 m.?
1 vieneto jungle bay memes (JBM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JBM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama JBM kaina 2027 m.?
jungle bay memes (JBM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 JBM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė JBM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, jungle bay memes (JBM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė JBM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, jungle bay memes (JBM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 JBM 2030 m.?
1 vieneto jungle bay memes (JBM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JBM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia JBM kainų prognozė 2040 metams?
jungle bay memes (JBM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 JBM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.