Jones DAO (JONES) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Jones DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek JONES augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Jones DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Jones DAO kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:54:08(UTC+8)

Jones DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Jones DAO (JONES) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Jones DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.088949 prekybos kainą 2025 m.

Jones DAO (JONES) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Jones DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.093396 prekybos kainą 2026 m.

Jones DAO (JONES) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. JONES ateities kaina yra $ 0.098066 su 10.25% augimo norma.

Jones DAO (JONES) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. JONES ateities kaina yra $ 0.102969 su 15.76% augimo norma.

Jones DAO (JONES) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JONES 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.108118, o augimo norma – 21.55%.

Jones DAO (JONES) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JONES 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.113523, o augimo norma – 27.63%.

Jones DAO (JONES) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Jones DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.184918 prekybos kainą.

Jones DAO (JONES) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Jones DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.301212 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.088949
    0.00%
  • 2026
    $ 0.093396
    5.00%
  • 2027
    $ 0.098066
    10.25%
  • 2028
    $ 0.102969
    15.76%
  • 2029
    $ 0.108118
    21.55%
  • 2030
    $ 0.113523
    27.63%
  • 2031
    $ 0.119200
    34.01%
  • 2032
    $ 0.125160
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.131418
    47.75%
  • 2034
    $ 0.137989
    55.13%
  • 2035
    $ 0.144888
    62.89%
  • 2036
    $ 0.152132
    71.03%
  • 2037
    $ 0.159739
    79.59%
  • 2038
    $ 0.167726
    88.56%
  • 2039
    $ 0.176112
    97.99%
  • 2040
    $ 0.184918
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Jones DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.088949
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.088961
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.089034
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.089314
    0.41%
Jones DAO (JONES) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma JONES kaina yra $0.088949. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Jones DAO (JONES) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė JONES, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.088961. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Jones DAO (JONES) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė JONES, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.089034. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Jones DAO (JONES) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma JONES kaina yra $0.089314. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Jones DAO kainų statistika

--
----

--

$ 461.34K
$ 461.34K$ 461.34K

5.19M
5.19M 5.19M

--
----

--

Naujausia JONES kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, JONES turi 5.19M apyvartą ir $ 461.34K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Jones DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Jones DAO, dabartinė Jones DAO kaina yra 0.088949USD. Apyvartinė Jones DAO (JONES) pasiūla yra 5.19M JONES, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $461,339.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.74%
    $ 0.002370
    $ 0.089154
    $ 0.086446
  • 7 dienos
    2.86%
    $ 0.002546
    $ 0.109822
    $ 0.083615
  • 30 dienų
    -18.22%
    $ -0.016210
    $ 0.109822
    $ 0.083615
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Jones DAO kaina pasikeitė $0.002370, atspindinti 2.74% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Jones DAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.109822 ir žemiausia $0.083615. Kainos pokytis buvo 2.86%. Ši naujausia tendencija parodo JONES potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Jones DAO įvyko -18.22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.016210 vertę. Tai rodo, kad JONES artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Jones DAO (JONES) kainų prognozės modulis?

Jones DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas JONES kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Jones DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą JONES būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Jones DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja JONES ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina JONES pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Jones DAO potencialą.

Kodėl JONES kainų prognozė yra svarbi?

JONES kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į JONES dabar?
Pagal jūsų prognozes, JONES pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio JONES kainų prognozė?
Remiantis Jones DAO (JONES) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama JONES kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 JONES 2026 m.?
1 vieneto Jones DAO (JONES) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JONES padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama JONES kaina 2027 m.?
Jones DAO (JONES) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 JONES kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė JONES kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Jones DAO (JONES) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė JONES kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Jones DAO (JONES) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 JONES 2030 m.?
1 vieneto Jones DAO (JONES) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JONES padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia JONES kainų prognozė 2040 metams?
Jones DAO (JONES) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 JONES kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:54:08(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.