JOKE (JOKE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite JOKE kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek JOKE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte JOKE kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

JOKE kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
JOKE Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

JOKE (JOKE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, JOKE galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008817 prekybos kainą 2025 m.

JOKE (JOKE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, JOKE galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009258 prekybos kainą 2026 m.

JOKE (JOKE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. JOKE ateities kaina yra $ 0.009721 su 10.25% augimo norma.

JOKE (JOKE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. JOKE ateities kaina yra $ 0.010207 su 15.76% augimo norma.

JOKE (JOKE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JOKE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.010717, o augimo norma – 21.55%.

JOKE (JOKE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JOKE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.011253, o augimo norma – 27.63%.

JOKE (JOKE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. JOKE kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.018331 prekybos kainą.

JOKE (JOKE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. JOKE kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.029859 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.008817
    0.00%
  • 2026
    $ 0.009258
    5.00%
  • 2027
    $ 0.009721
    10.25%
  • 2028
    $ 0.010207
    15.76%
  • 2029
    $ 0.010717
    21.55%
  • 2030
    $ 0.011253
    27.63%
  • 2031
    $ 0.011816
    34.01%
  • 2032
    $ 0.012407
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.013027
    47.75%
  • 2034
    $ 0.013678
    55.13%
  • 2035
    $ 0.014362
    62.89%
  • 2036
    $ 0.015081
    71.03%
  • 2037
    $ 0.015835
    79.59%
  • 2038
    $ 0.016626
    88.56%
  • 2039
    $ 0.017458
    97.99%
  • 2040
    $ 0.018331
    107.89%
Trumpalaikės JOKE kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.008817
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.008818
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008826
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.008853
    0.41%
JOKE (JOKE) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma JOKE kaina yra $0.008817. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

JOKE (JOKE) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė JOKE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008818. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

JOKE (JOKE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė JOKE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008826. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

JOKE (JOKE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma JOKE kaina yra $0.008853. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė JOKE kainų statistika

--

$ 4.41M
$ 4.41M$ 4.41M

500.00M
500.00M 500.00M

--

Naujausia JOKE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, JOKE turi 500.00M apyvartą ir $ 4.41M bendrą rinkos kapitalizaciją.

JOKE istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje JOKE, dabartinė JOKE kaina yra 0.008817USD. Apyvartinė JOKE (JOKE) pasiūla yra 500.00M JOKE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4,408,789.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ --
    $ --
  • 30 dienų
    -0.91%
    $ -0.000080
    $ --
    $ --
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas JOKE kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas JOKE buvo prekiaujama aukščiausia $-- ir žemiausia $--. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo JOKE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį JOKE įvyko -0.91%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000080 vertę. Tai rodo, kad JOKE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia JOKE (JOKE) kainų prognozės modulis?

JOKE Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas JOKE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius JOKE ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą JOKE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti JOKE kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja JOKE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina JOKE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą JOKE potencialą.

Kodėl JOKE kainų prognozė yra svarbi?

JOKE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į JOKE dabar?
Pagal jūsų prognozes, JOKE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio JOKE kainų prognozė?
Remiantis JOKE (JOKE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama JOKE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 JOKE 2026 m.?
1 vieneto JOKE (JOKE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JOKE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama JOKE kaina 2027 m.?
JOKE (JOKE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 JOKE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė JOKE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, JOKE (JOKE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė JOKE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, JOKE (JOKE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 JOKE 2030 m.?
1 vieneto JOKE (JOKE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JOKE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia JOKE kainų prognozė 2040 metams?
JOKE (JOKE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 JOKE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:51:34(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.