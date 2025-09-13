JEXchange (JEX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite JEXchange kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek JEX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte JEXchange kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

JEXchange kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 10:38:55(UTC+8)

JEXchange Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

JEXchange (JEX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, JEXchange galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001746 prekybos kainą 2025 m.

JEXchange (JEX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, JEXchange galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001833 prekybos kainą 2026 m.

JEXchange (JEX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. JEX ateities kaina yra $ 0.001925 su 10.25% augimo norma.

JEXchange (JEX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. JEX ateities kaina yra $ 0.002021 su 15.76% augimo norma.

JEXchange (JEX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JEX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002122, o augimo norma – 21.55%.

JEXchange (JEX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JEX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002228, o augimo norma – 27.63%.

JEXchange (JEX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. JEXchange kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003630 prekybos kainą.

JEXchange (JEX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. JEXchange kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005912 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001746
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001833
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001925
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002021
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002122
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002228
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002339
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002456
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002579
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002708
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002844
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002986
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003135
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003292
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003457
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003630
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės JEXchange kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001746
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001746
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001747
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001753
    0.41%
JEXchange (JEX) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma JEX kaina yra $0.001746. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

JEXchange (JEX) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė JEX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001746. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

JEXchange (JEX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė JEX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001747. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

JEXchange (JEX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma JEX kaina yra $0.001753. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė JEXchange kainų statistika

--
----

--

$ 315.27K
$ 315.27K$ 315.27K

180.46M
180.46M 180.46M

--
----

--

Naujausia JEX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, JEX turi 180.46M apyvartą ir $ 315.27K bendrą rinkos kapitalizaciją.

JEXchange istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje JEXchange, dabartinė JEXchange kaina yra 0.001746USD. Apyvartinė JEXchange (JEX) pasiūla yra 180.46M JEX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $315,265.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.53%
    $ 0
    $ 0.001766
    $ 0.001676
  • 7 dienos
    9.67%
    $ 0.000168
    $ 0.001880
    $ 0.001545
  • 30 dienų
    -5.74%
    $ -0.000100
    $ 0.001880
    $ 0.001545
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas JEXchange kaina pasikeitė $0, atspindinti 2.53% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas JEXchange buvo prekiaujama aukščiausia $0.001880 ir žemiausia $0.001545. Kainos pokytis buvo 9.67%. Ši naujausia tendencija parodo JEX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį JEXchange įvyko -5.74%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000100 vertę. Tai rodo, kad JEX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia JEXchange (JEX) kainų prognozės modulis?

JEXchange Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas JEX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius JEXchange ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą JEX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti JEXchange kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja JEX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina JEX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą JEXchange potencialą.

Kodėl JEX kainų prognozė yra svarbi?

JEX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į JEX dabar?
Pagal jūsų prognozes, JEX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio JEX kainų prognozė?
Remiantis JEXchange (JEX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama JEX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 JEX 2026 m.?
1 vieneto JEXchange (JEX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JEX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama JEX kaina 2027 m.?
JEXchange (JEX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 JEX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė JEX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, JEXchange (JEX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė JEX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, JEXchange (JEX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 JEX 2030 m.?
1 vieneto JEXchange (JEX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JEX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia JEX kainų prognozė 2040 metams?
JEXchange (JEX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 JEX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 10:38:55(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.