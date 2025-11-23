jAsset jUSD (JUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite jAsset jUSD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek JUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte jAsset jUSD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

jAsset jUSD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:40:23(UTC+8)

jAsset jUSD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

jAsset jUSD (JUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, jAsset jUSD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.973082 prekybos kainą 2025 m.

jAsset jUSD (JUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, jAsset jUSD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0217 prekybos kainą 2026 m.

jAsset jUSD (JUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. JUSD ateities kaina yra $ 1.0728 su 10.25% augimo norma.

jAsset jUSD (JUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. JUSD ateities kaina yra $ 1.1264 su 15.76% augimo norma.

jAsset jUSD (JUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.1827, o augimo norma – 21.55%.

jAsset jUSD (JUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2419, o augimo norma – 27.63%.

jAsset jUSD (JUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. jAsset jUSD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0229 prekybos kainą.

jAsset jUSD (JUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. jAsset jUSD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.2952 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.973082
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0217
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0728
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1264
    15.76%
  • 2029
    $ 1.1827
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2419
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3040
    34.01%
  • 2032
    $ 1.3692
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4376
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5095
    55.13%
  • 2035
    $ 1.5850
    62.89%
  • 2036
    $ 1.6643
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7475
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8348
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9266
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0229
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės jAsset jUSD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.973082
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.973215
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.974015
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.977080
    0.41%
jAsset jUSD (JUSD) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma JUSD kaina yra $0.973082. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

jAsset jUSD (JUSD) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė JUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.973215. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

jAsset jUSD (JUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė JUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.974015. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

jAsset jUSD (JUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma JUSD kaina yra $0.977080. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė jAsset jUSD kainų statistika

--
----

--

$ 626.86K
$ 626.86K$ 626.86K

644.20K
644.20K 644.20K

--
----

--

Naujausia JUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, JUSD turi 644.20K apyvartą ir $ 626.86K bendrą rinkos kapitalizaciją.

jAsset jUSD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje jAsset jUSD, dabartinė jAsset jUSD kaina yra 0.973082USD. Apyvartinė jAsset jUSD (JUSD) pasiūla yra 644.20K JUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $626,860.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.75%
    $ -0.007356
    $ 0.998556
    $ 0.969473
  • 7 dienos
    -0.56%
    $ -0.005493
    $ 0.998555
    $ 0.962778
  • 30 dienų
    0.11%
    $ 0.001065
    $ 0.998555
    $ 0.962778
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas jAsset jUSD kaina pasikeitė $-0.007356, atspindinti -0.75% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas jAsset jUSD buvo prekiaujama aukščiausia $0.998555 ir žemiausia $0.962778. Kainos pokytis buvo -0.56%. Ši naujausia tendencija parodo JUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį jAsset jUSD įvyko 0.11%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001065 vertę. Tai rodo, kad JUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia jAsset jUSD (JUSD) kainų prognozės modulis?

jAsset jUSD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas JUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius jAsset jUSD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą JUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti jAsset jUSD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja JUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina JUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą jAsset jUSD potencialą.

Kodėl JUSD kainų prognozė yra svarbi?

JUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:40:23(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.