Jade Currency (JADE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Jade Currency kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek JADE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Jade Currency kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Jade Currency kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Jade Currency Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Jade Currency (JADE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Jade Currency galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001011 prekybos kainą 2025 m.

Jade Currency (JADE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Jade Currency galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001062 prekybos kainą 2026 m.

Jade Currency (JADE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. JADE ateities kaina yra $ 0.001115 su 10.25% augimo norma.

Jade Currency (JADE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. JADE ateities kaina yra $ 0.001170 su 15.76% augimo norma.

Jade Currency (JADE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JADE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001229, o augimo norma – 21.55%.

Jade Currency (JADE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JADE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001290, o augimo norma – 27.63%.

Jade Currency (JADE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Jade Currency kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002102 prekybos kainą.

Jade Currency (JADE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Jade Currency kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.003425 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001011
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001062
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001115
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001170
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001229
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001290
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001355
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001423
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001494
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001569
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001647
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001729
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001816
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001907
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002002
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002102
    107.89%
Trumpalaikės Jade Currency kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001011
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001011
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001012
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001015
    0.41%
Jade Currency (JADE) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma JADE kaina yra $0.001011. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Jade Currency (JADE) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė JADE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001011. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Jade Currency (JADE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė JADE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001012. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Jade Currency (JADE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma JADE kaina yra $0.001015. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Jade Currency kainų statistika

--
----

--

$ 59.26K
$ 59.26K$ 59.26K

58.57M
58.57M 58.57M

--
----

--

Naujausia JADE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, JADE turi 58.57M apyvartą ir $ 59.26K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Jade Currency istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Jade Currency, dabartinė Jade Currency kaina yra 0.001011USD. Apyvartinė Jade Currency (JADE) pasiūla yra 58.57M JADE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $59,264.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    27.77%
    $ 0.000219
    $ 0.001014
    $ 0.000790
  • 7 dienos
    76.82%
    $ 0.000777
    $ 0.001294
    $ 0.000538
  • 30 dienų
    88.64%
    $ 0.000896
    $ 0.001294
    $ 0.000538
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Jade Currency kaina pasikeitė $0.000219, atspindinti 27.77% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Jade Currency buvo prekiaujama aukščiausia $0.001294 ir žemiausia $0.000538. Kainos pokytis buvo 76.82%. Ši naujausia tendencija parodo JADE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Jade Currency įvyko 88.64%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000896 vertę. Tai rodo, kad JADE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Jade Currency (JADE) kainų prognozės modulis?

Jade Currency Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas JADE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Jade Currency ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą JADE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Jade Currency kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja JADE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina JADE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Jade Currency potencialą.

Kodėl JADE kainų prognozė yra svarbi?

JADE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į JADE dabar?
Pagal jūsų prognozes, JADE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio JADE kainų prognozė?
Remiantis Jade Currency (JADE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama JADE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 JADE 2026 m.?
1 vieneto Jade Currency (JADE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JADE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama JADE kaina 2027 m.?
Jade Currency (JADE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 JADE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė JADE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Jade Currency (JADE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė JADE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Jade Currency (JADE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 JADE 2030 m.?
1 vieneto Jade Currency (JADE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JADE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia JADE kainų prognozė 2040 metams?
Jade Currency (JADE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 JADE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 06:59:30(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.