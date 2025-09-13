ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ISTARAI by Virtuals kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ISTAR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ISTARAI by Virtuals kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ISTARAI by Virtuals kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
ISTARAI by Virtuals Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ISTARAI by Virtuals galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000027 prekybos kainą 2025 m.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ISTARAI by Virtuals galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000028 prekybos kainą 2026 m.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ISTAR ateities kaina yra $ 0.000030 su 10.25% augimo norma.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ISTAR ateities kaina yra $ 0.000031 su 15.76% augimo norma.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ISTAR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000033, o augimo norma – 21.55%.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ISTAR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000034, o augimo norma – 27.63%.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ISTARAI by Virtuals kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000056 prekybos kainą.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ISTARAI by Virtuals kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000092 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000027
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000028
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000030
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000031
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000033
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000034
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000036
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000038
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000040
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000042
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000044
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000046
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000049
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000051
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000054
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000056
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės ISTARAI by Virtuals kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000027
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000027
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000027
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000027
    0.41%
ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma ISTAR kaina yra $0.000027. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė ISTAR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000027. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ISTAR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000027. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ISTAR kaina yra $0.000027. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ISTARAI by Virtuals kainų statistika

--
----

--

$ 27.24K
$ 27.24K$ 27.24K

995.92M
995.92M 995.92M

--
----

--

Naujausia ISTAR kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ISTAR turi 995.92M apyvartą ir $ 27.24K bendrą rinkos kapitalizaciją.

ISTARAI by Virtuals istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ISTARAI by Virtuals, dabartinė ISTARAI by Virtuals kaina yra 0.000027USD. Apyvartinė ISTARAI by Virtuals (ISTAR) pasiūla yra 995.92M ISTAR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $27,241.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.57%
    $ 0
    $ 0.000027
    $ 0.000026
  • 7 dienos
    14.81%
    $ 0.000004
    $ 0.000028
    $ 0.000023
  • 30 dienų
    -4.61%
    $ -0.000001
    $ 0.000028
    $ 0.000023
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ISTARAI by Virtuals kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.57% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ISTARAI by Virtuals buvo prekiaujama aukščiausia $0.000028 ir žemiausia $0.000023. Kainos pokytis buvo 14.81%. Ši naujausia tendencija parodo ISTAR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ISTARAI by Virtuals įvyko -4.61%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000001 vertę. Tai rodo, kad ISTAR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia ISTARAI by Virtuals (ISTAR) kainų prognozės modulis?

ISTARAI by Virtuals Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ISTAR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ISTARAI by Virtuals ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ISTAR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ISTARAI by Virtuals kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ISTAR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ISTAR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ISTARAI by Virtuals potencialą.

Kodėl ISTAR kainų prognozė yra svarbi?

ISTAR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ISTAR dabar?
Pagal jūsų prognozes, ISTAR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ISTAR kainų prognozė?
Remiantis ISTARAI by Virtuals (ISTAR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ISTAR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ISTAR 2026 m.?
1 vieneto ISTARAI by Virtuals (ISTAR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ISTAR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ISTAR kaina 2027 m.?
ISTARAI by Virtuals (ISTAR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ISTAR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ISTAR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ISTARAI by Virtuals (ISTAR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ISTAR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ISTARAI by Virtuals (ISTAR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ISTAR 2030 m.?
1 vieneto ISTARAI by Virtuals (ISTAR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ISTAR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ISTAR kainų prognozė 2040 metams?
ISTARAI by Virtuals (ISTAR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ISTAR kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.