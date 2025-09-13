Ironclad USD (IUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Ironclad USD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek IUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Ironclad USD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Ironclad USD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Ironclad USD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Ironclad USD (IUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Ironclad USD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.074143 prekybos kainą 2025 m.

Ironclad USD (IUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Ironclad USD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.077850 prekybos kainą 2026 m.

Ironclad USD (IUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. IUSD ateities kaina yra $ 0.081742 su 10.25% augimo norma.

Ironclad USD (IUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. IUSD ateities kaina yra $ 0.085829 su 15.76% augimo norma.

Ironclad USD (IUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.090121, o augimo norma – 21.55%.

Ironclad USD (IUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.094627, o augimo norma – 27.63%.

Ironclad USD (IUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Ironclad USD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.154137 prekybos kainą.

Ironclad USD (IUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Ironclad USD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.251074 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.074143
    0.00%
  • 2026
    $ 0.077850
    5.00%
  • 2027
    $ 0.081742
    10.25%
  • 2028
    $ 0.085829
    15.76%
  • 2029
    $ 0.090121
    21.55%
  • 2030
    $ 0.094627
    27.63%
  • 2031
    $ 0.099358
    34.01%
  • 2032
    $ 0.104326
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.109542
    47.75%
  • 2034
    $ 0.115020
    55.13%
  • 2035
    $ 0.120771
    62.89%
  • 2036
    $ 0.126809
    71.03%
  • 2037
    $ 0.133150
    79.59%
  • 2038
    $ 0.139807
    88.56%
  • 2039
    $ 0.146798
    97.99%
  • 2040
    $ 0.154137
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Ironclad USD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.074143
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.074153
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.074214
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.074447
    0.41%
Ironclad USD (IUSD) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma IUSD kaina yra $0.074143. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Ironclad USD (IUSD) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė IUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.074153. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Ironclad USD (IUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė IUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.074214. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Ironclad USD (IUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma IUSD kaina yra $0.074447. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Ironclad USD kainų statistika

--
----

--

$ 27.71K
$ 27.71K$ 27.71K

373.71K
373.71K 373.71K

--
----

--

Naujausia IUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, IUSD turi 373.71K apyvartą ir $ 27.71K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Ironclad USD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Ironclad USD, dabartinė Ironclad USD kaina yra 0.074143USD. Apyvartinė Ironclad USD (IUSD) pasiūla yra 373.71K IUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $27,708.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.078130
    $ 0.078130
  • 30 dienų
    -5.06%
    $ -0.003757
    $ 0.078130
    $ 0.074142
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Ironclad USD kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Ironclad USD buvo prekiaujama aukščiausia $0.078130 ir žemiausia $0.078130. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo IUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Ironclad USD įvyko -5.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003757 vertę. Tai rodo, kad IUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Ironclad USD (IUSD) kainų prognozės modulis?

Ironclad USD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas IUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Ironclad USD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą IUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Ironclad USD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja IUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina IUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Ironclad USD potencialą.

Kodėl IUSD kainų prognozė yra svarbi?

IUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į IUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, IUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio IUSD kainų prognozė?
Remiantis Ironclad USD (IUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama IUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 IUSD 2026 m.?
1 vieneto Ironclad USD (IUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama IUSD kaina 2027 m.?
Ironclad USD (IUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 IUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė IUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ironclad USD (IUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė IUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ironclad USD (IUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 IUSD 2030 m.?
1 vieneto Ironclad USD (IUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia IUSD kainų prognozė 2040 metams?
Ironclad USD (IUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 IUSD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.