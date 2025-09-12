Iona by Virtuals (IONA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Iona by Virtuals kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek IONA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Iona by Virtuals kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Iona by Virtuals kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:34:34(UTC+8)

Iona by Virtuals Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Iona by Virtuals (IONA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Iona by Virtuals galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2025 m.

Iona by Virtuals (IONA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Iona by Virtuals galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2026 m.

Iona by Virtuals (IONA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. IONA ateities kaina yra $ 0 su 10.25% augimo norma.

Iona by Virtuals (IONA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. IONA ateities kaina yra $ 0 su 15.76% augimo norma.

Iona by Virtuals (IONA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IONA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 21.55%.

Iona by Virtuals (IONA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IONA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 27.63%.

Iona by Virtuals (IONA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Iona by Virtuals kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Iona by Virtuals (IONA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Iona by Virtuals kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Iona by Virtuals kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0
    0.41%
Iona by Virtuals (IONA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma IONA kaina yra $0. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Iona by Virtuals (IONA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė IONA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Iona by Virtuals (IONA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė IONA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Iona by Virtuals (IONA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma IONA kaina yra $0. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Iona by Virtuals kainų statistika

--
----

--

$ 760.39K
$ 760.39K$ 760.39K

999.79M
999.79M 999.79M

--
----

--

Naujausia IONA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, IONA turi 999.79M apyvartą ir $ 760.39K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Iona by Virtuals istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Iona by Virtuals, dabartinė Iona by Virtuals kaina yra 0USD. Apyvartinė Iona by Virtuals (IONA) pasiūla yra 999.79M IONA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $760,392.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    4.93%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    17.98%
    $ 0
    $ 0.000880
    $ 0.000632
  • 30 dienų
    -14.69%
    $ 0
    $ 0.000880
    $ 0.000632
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Iona by Virtuals kaina pasikeitė $0, atspindinti 4.93% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Iona by Virtuals buvo prekiaujama aukščiausia $0.000880 ir žemiausia $0.000632. Kainos pokytis buvo 17.98%. Ši naujausia tendencija parodo IONA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Iona by Virtuals įvyko -14.69%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad IONA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Iona by Virtuals (IONA) kainų prognozės modulis?

Iona by Virtuals Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas IONA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Iona by Virtuals ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą IONA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Iona by Virtuals kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja IONA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina IONA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Iona by Virtuals potencialą.

Kodėl IONA kainų prognozė yra svarbi?

IONA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į IONA dabar?
Pagal jūsų prognozes, IONA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio IONA kainų prognozė?
Remiantis Iona by Virtuals (IONA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama IONA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 IONA 2026 m.?
1 vieneto Iona by Virtuals (IONA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IONA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama IONA kaina 2027 m.?
Iona by Virtuals (IONA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 IONA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė IONA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Iona by Virtuals (IONA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė IONA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Iona by Virtuals (IONA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 IONA 2030 m.?
1 vieneto Iona by Virtuals (IONA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IONA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia IONA kainų prognozė 2040 metams?
Iona by Virtuals (IONA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 IONA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:34:34(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.