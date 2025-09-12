Ion (ION) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Ion kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ION augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Ion kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Ion kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:34:27(UTC+8)

Ion Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Ion (ION) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Ion galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 78.72 prekybos kainą 2025 m.

Ion (ION) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Ion galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 82.656 prekybos kainą 2026 m.

Ion (ION) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ION ateities kaina yra $ 86.7888 su 10.25% augimo norma.

Ion (ION) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ION ateities kaina yra $ 91.1282 su 15.76% augimo norma.

Ion (ION) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ION 2029 m. tikslinė kaina yra $ 95.6846, o augimo norma – 21.55%.

Ion (ION) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ION 2030 m. tikslinė kaina yra $ 100.4688, o augimo norma – 27.63%.

Ion (ION) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Ion kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 163.6532 prekybos kainą.

Ion (ION) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Ion kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 266.5738 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 78.72
    0.00%
  • 2026
    $ 82.656
    5.00%
  • 2027
    $ 86.7888
    10.25%
  • 2028
    $ 91.1282
    15.76%
  • 2029
    $ 95.6846
    21.55%
  • 2030
    $ 100.4688
    27.63%
  • 2031
    $ 105.4923
    34.01%
  • 2032
    $ 110.7669
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 116.3052
    47.75%
  • 2034
    $ 122.1205
    55.13%
  • 2035
    $ 128.2265
    62.89%
  • 2036
    $ 134.6379
    71.03%
  • 2037
    $ 141.3698
    79.59%
  • 2038
    $ 148.4383
    88.56%
  • 2039
    $ 155.8602
    97.99%
  • 2040
    $ 163.6532
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Ion kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 78.72
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 78.7307
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 78.7954
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 79.0435
    0.41%
Ion (ION) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ION kaina yra $78.72. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Ion (ION) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ION, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $78.7307. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Ion (ION) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ION, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $78.7954. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Ion (ION) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ION kaina yra $79.0435. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Ion kainų statistika

--
----

--

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

21.29K
21.29K 21.29K

--
----

--

Naujausia ION kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ION turi 21.29K apyvartą ir $ 1.68M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Ion istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Ion, dabartinė Ion kaina yra 78.72USD. Apyvartinė Ion (ION) pasiūla yra 21.29K ION, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,676,276.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.78%
    $ 0.605957
    $ 79.36
    $ 77.82
  • 7 dienos
    16.25%
    $ 12.7895
    $ 95.4552
    $ 66.8536
  • 30 dienų
    -18.17%
    $ -14.3080
    $ 95.4552
    $ 66.8536
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Ion kaina pasikeitė $0.605957, atspindinti 0.78% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Ion buvo prekiaujama aukščiausia $95.4552 ir žemiausia $66.8536. Kainos pokytis buvo 16.25%. Ši naujausia tendencija parodo ION potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Ion įvyko -18.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-14.3080 vertę. Tai rodo, kad ION artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Ion (ION) kainų prognozės modulis?

Ion Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ION kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Ion ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ION būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Ion kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ION ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ION pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Ion potencialą.

Kodėl ION kainų prognozė yra svarbi?

ION kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ION dabar?
Pagal jūsų prognozes, ION pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ION kainų prognozė?
Remiantis Ion (ION) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ION kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ION 2026 m.?
1 vieneto Ion (ION) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ION padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ION kaina 2027 m.?
Ion (ION) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ION kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ION kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ion (ION) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ION kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ion (ION) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ION 2030 m.?
1 vieneto Ion (ION) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ION padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ION kainų prognozė 2040 metams?
Ion (ION) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ION kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:34:27(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.