Internet2 Fund (BETANET) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Internet2 Fund kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BETANET augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Internet2 Fund kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Internet2 Fund kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:51:08(UTC+8)

Internet2 Fund Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Internet2 Fund (BETANET) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Internet2 Fund galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000008 prekybos kainą 2025 m.

Internet2 Fund (BETANET) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Internet2 Fund galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000008 prekybos kainą 2026 m.

Internet2 Fund (BETANET) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BETANET ateities kaina yra $ 0.000009 su 10.25% augimo norma.

Internet2 Fund (BETANET) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BETANET ateities kaina yra $ 0.000009 su 15.76% augimo norma.

Internet2 Fund (BETANET) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BETANET 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000009, o augimo norma – 21.55%.

Internet2 Fund (BETANET) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BETANET 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000010, o augimo norma – 27.63%.

Internet2 Fund (BETANET) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Internet2 Fund kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000017 prekybos kainą.

Internet2 Fund (BETANET) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Internet2 Fund kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000027 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000008
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000008
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000009
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000009
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000009
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000010
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000010
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000011
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000012
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000012
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000013
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000013
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000014
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000015
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000016
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000017
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Internet2 Fund kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000008
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000008
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000008
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000008
    0.41%
Internet2 Fund (BETANET) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma BETANET kaina yra $0.000008. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Internet2 Fund (BETANET) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė BETANET, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000008. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Internet2 Fund (BETANET) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BETANET, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000008. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Internet2 Fund (BETANET) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BETANET kaina yra $0.000008. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Internet2 Fund kainų statistika

--
----

--

$ 8.17K
$ 8.17K$ 8.17K

998.71M
998.71M 998.71M

--
----

--

Naujausia BETANET kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BETANET turi 998.71M apyvartą ir $ 8.17K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Internet2 Fund istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Internet2 Fund, dabartinė Internet2 Fund kaina yra 0.000008USD. Apyvartinė Internet2 Fund (BETANET) pasiūla yra 998.71M BETANET, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8,171.96.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -3.79%
    $ 0
    $ 0.000008
    $ 0.000008
  • 7 dienos
    -9.20%
    $ -0.000000
    $ 0.000014
    $ 0.000008
  • 30 dienų
    -43.28%
    $ -0.000003
    $ 0.000014
    $ 0.000008
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Internet2 Fund kaina pasikeitė $0, atspindinti -3.79% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Internet2 Fund buvo prekiaujama aukščiausia $0.000014 ir žemiausia $0.000008. Kainos pokytis buvo -9.20%. Ši naujausia tendencija parodo BETANET potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Internet2 Fund įvyko -43.28%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000003 vertę. Tai rodo, kad BETANET artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Internet2 Fund (BETANET) kainų prognozės modulis?

Internet2 Fund Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BETANET kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Internet2 Fund ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BETANET būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Internet2 Fund kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BETANET ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BETANET pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Internet2 Fund potencialą.

Kodėl BETANET kainų prognozė yra svarbi?

BETANET kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BETANET dabar?
Pagal jūsų prognozes, BETANET pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BETANET kainų prognozė?
Remiantis Internet2 Fund (BETANET) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BETANET kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BETANET 2026 m.?
1 vieneto Internet2 Fund (BETANET) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BETANET padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BETANET kaina 2027 m.?
Internet2 Fund (BETANET) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BETANET kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BETANET kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Internet2 Fund (BETANET) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BETANET kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Internet2 Fund (BETANET) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BETANET 2030 m.?
1 vieneto Internet2 Fund (BETANET) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BETANET padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BETANET kainų prognozė 2040 metams?
Internet2 Fund (BETANET) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BETANET kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:51:08(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.