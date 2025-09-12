Injective Quants (QUNT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Injective Quants kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek QUNT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Injective Quants kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Injective Quants kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:34:01(UTC+8)

Injective Quants Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Injective Quants (QUNT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Injective Quants galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002622 prekybos kainą 2025 m.

Injective Quants (QUNT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Injective Quants galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002753 prekybos kainą 2026 m.

Injective Quants (QUNT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. QUNT ateities kaina yra $ 0.002891 su 10.25% augimo norma.

Injective Quants (QUNT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. QUNT ateities kaina yra $ 0.003036 su 15.76% augimo norma.

Injective Quants (QUNT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, QUNT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003187, o augimo norma – 21.55%.

Injective Quants (QUNT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, QUNT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003347, o augimo norma – 27.63%.

Injective Quants (QUNT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Injective Quants kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005452 prekybos kainą.

Injective Quants (QUNT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Injective Quants kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.008881 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002622
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002753
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002891
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003036
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003187
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003347
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003514
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003690
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003874
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004068
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004272
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004485
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004710
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004945
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005192
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005452
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Injective Quants kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002622
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002623
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002625
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002633
    0.41%
Injective Quants (QUNT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma QUNT kaina yra $0.002622. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Injective Quants (QUNT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė QUNT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002623. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Injective Quants (QUNT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė QUNT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002625. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Injective Quants (QUNT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma QUNT kaina yra $0.002633. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Injective Quants kainų statistika

--
----

--

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

604.89M
604.89M 604.89M

--
----

--

Naujausia QUNT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, QUNT turi 604.89M apyvartą ir $ 1.59M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Injective Quants istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Injective Quants, dabartinė Injective Quants kaina yra 0.002622USD. Apyvartinė Injective Quants (QUNT) pasiūla yra 604.89M QUNT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,586,444.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.81%
    $ 0
    $ 0.002668
    $ 0.002585
  • 7 dienos
    3.06%
    $ 0.000080
    $ 0.002951
    $ 0.002459
  • 30 dienų
    -13.40%
    $ -0.000351
    $ 0.002951
    $ 0.002459
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Injective Quants kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.81% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Injective Quants buvo prekiaujama aukščiausia $0.002951 ir žemiausia $0.002459. Kainos pokytis buvo 3.06%. Ši naujausia tendencija parodo QUNT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Injective Quants įvyko -13.40%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000351 vertę. Tai rodo, kad QUNT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Injective Quants (QUNT) kainų prognozės modulis?

Injective Quants Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas QUNT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Injective Quants ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą QUNT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Injective Quants kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja QUNT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina QUNT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Injective Quants potencialą.

Kodėl QUNT kainų prognozė yra svarbi?

QUNT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į QUNT dabar?
Pagal jūsų prognozes, QUNT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio QUNT kainų prognozė?
Remiantis Injective Quants (QUNT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama QUNT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 QUNT 2026 m.?
1 vieneto Injective Quants (QUNT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, QUNT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama QUNT kaina 2027 m.?
Injective Quants (QUNT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 QUNT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė QUNT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Injective Quants (QUNT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė QUNT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Injective Quants (QUNT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 QUNT 2030 m.?
1 vieneto Injective Quants (QUNT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, QUNT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia QUNT kainų prognozė 2040 metams?
Injective Quants (QUNT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 QUNT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:34:01(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.