Infinitar Governance Token (IGT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Infinitar Governance Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek IGT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Infinitar Governance Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Infinitar Governance Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:50:41(UTC+8)

Infinitar Governance Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Infinitar Governance Token (IGT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Infinitar Governance Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001196 prekybos kainą 2025 m.

Infinitar Governance Token (IGT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Infinitar Governance Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001256 prekybos kainą 2026 m.

Infinitar Governance Token (IGT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. IGT ateities kaina yra $ 0.001319 su 10.25% augimo norma.

Infinitar Governance Token (IGT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. IGT ateities kaina yra $ 0.001385 su 15.76% augimo norma.

Infinitar Governance Token (IGT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IGT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001454, o augimo norma – 21.55%.

Infinitar Governance Token (IGT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IGT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001527, o augimo norma – 27.63%.

Infinitar Governance Token (IGT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Infinitar Governance Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002487 prekybos kainą.

Infinitar Governance Token (IGT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Infinitar Governance Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004051 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001196
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001256
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001319
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001385
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001454
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001527
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001603
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001683
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001767
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001856
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001949
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002046
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002148
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002256
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002369
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002487
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Infinitar Governance Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.001196
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.001196
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001197
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.001201
    0.41%
Infinitar Governance Token (IGT) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma IGT kaina yra $0.001196. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Infinitar Governance Token (IGT) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė IGT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001196. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Infinitar Governance Token (IGT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė IGT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001197. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Infinitar Governance Token (IGT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma IGT kaina yra $0.001201. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Infinitar Governance Token kainų statistika

--
----

--

$ 560.62K
$ 560.62K$ 560.62K

468.53M
468.53M 468.53M

--
----

--

Naujausia IGT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, IGT turi 468.53M apyvartą ir $ 560.62K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Infinitar Governance Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Infinitar Governance Token, dabartinė Infinitar Governance Token kaina yra 0.001196USD. Apyvartinė Infinitar Governance Token (IGT) pasiūla yra 468.53M IGT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $560,624.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.88%
    $ 0
    $ 0.001242
    $ 0.001191
  • 7 dienos
    -26.82%
    $ -0.000320
    $ 0.003011
    $ 0.001175
  • 30 dienų
    -60.11%
    $ -0.000719
    $ 0.003011
    $ 0.001175
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Infinitar Governance Token kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.88% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Infinitar Governance Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.003011 ir žemiausia $0.001175. Kainos pokytis buvo -26.82%. Ši naujausia tendencija parodo IGT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Infinitar Governance Token įvyko -60.11%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000719 vertę. Tai rodo, kad IGT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Infinitar Governance Token (IGT) kainų prognozės modulis?

Infinitar Governance Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas IGT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Infinitar Governance Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą IGT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Infinitar Governance Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja IGT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina IGT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Infinitar Governance Token potencialą.

Kodėl IGT kainų prognozė yra svarbi?

IGT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į IGT dabar?
Pagal jūsų prognozes, IGT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio IGT kainų prognozė?
Remiantis Infinitar Governance Token (IGT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama IGT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 IGT 2026 m.?
1 vieneto Infinitar Governance Token (IGT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IGT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama IGT kaina 2027 m.?
Infinitar Governance Token (IGT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 IGT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė IGT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Infinitar Governance Token (IGT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė IGT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Infinitar Governance Token (IGT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 IGT 2030 m.?
1 vieneto Infinitar Governance Token (IGT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IGT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia IGT kainų prognozė 2040 metams?
Infinitar Governance Token (IGT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 IGT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:50:41(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.