Indexed Finance kainos prognozė
Indexed Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Indexed Finance (NDX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Indexed Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003743 prekybos kainą 2025 m.

Indexed Finance (NDX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Indexed Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003931 prekybos kainą 2026 m.

Indexed Finance (NDX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NDX ateities kaina yra $ 0.004127 su 10.25% augimo norma.

Indexed Finance (NDX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NDX ateities kaina yra $ 0.004334 su 15.76% augimo norma.

Indexed Finance (NDX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NDX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004550, o augimo norma – 21.55%.

Indexed Finance (NDX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NDX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004778, o augimo norma – 27.63%.

Indexed Finance (NDX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Indexed Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.007783 prekybos kainą.

Indexed Finance (NDX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Indexed Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.012678 prekybos kainą.

  • 2025
    $ 0.003743
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003931
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004127
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004334
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004550
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004778
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005017
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005268
    40.71%
  • 2033
    $ 0.005531
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005808
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006098
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006403
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006723
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007059
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007412
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007783
    107.89%
Trumpalaikės Indexed Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.003743
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.003744
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003747
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.003759
    0.41%
Indexed Finance (NDX) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma NDX kaina yra $0.003743. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Indexed Finance (NDX) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė NDX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003744. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Indexed Finance (NDX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NDX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003747. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Indexed Finance (NDX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NDX kaina yra $0.003759. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Indexed Finance kainų statistika

--

$ 14.00K
$ 14.00K

3.45M
3.45M

--

Naujausia NDX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NDX turi 3.45M apyvartą ir $ 14.00K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Indexed Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Indexed Finance, dabartinė Indexed Finance kaina yra 0.003743USD. Apyvartinė Indexed Finance (NDX) pasiūla yra 3.45M NDX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $13,998.11.

  • 24 valandos
    11.15%
    $ 0.000375
    $ 0.004100
    $ 0.003364
  • 7 dienos
    -7.03%
    $ -0.000263
    $ 0.004100
    $ 0.003284
  • 30 dienų
    -6.50%
    $ -0.000243
    $ 0.004100
    $ 0.003284
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Indexed Finance kaina pasikeitė $0.000375, atspindinti 11.15% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Indexed Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.004100 ir žemiausia $0.003284. Kainos pokytis buvo -7.03%. Ši naujausia tendencija parodo NDX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Indexed Finance įvyko -6.50%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000243 vertę. Tai rodo, kad NDX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Indexed Finance (NDX) kainų prognozės modulis?

Indexed Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NDX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Indexed Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NDX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Indexed Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NDX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NDX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Indexed Finance potencialą.

Kodėl NDX kainų prognozė yra svarbi?

NDX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.