In The MEME Time (ITMT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite In The MEME Time kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ITMT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte In The MEME Time kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

In The MEME Time kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:33:47(UTC+8)

In The MEME Time Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

In The MEME Time (ITMT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, In The MEME Time galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001780 prekybos kainą 2025 m.

In The MEME Time (ITMT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, In The MEME Time galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001869 prekybos kainą 2026 m.

In The MEME Time (ITMT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ITMT ateities kaina yra $ 0.001963 su 10.25% augimo norma.

In The MEME Time (ITMT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ITMT ateities kaina yra $ 0.002061 su 15.76% augimo norma.

In The MEME Time (ITMT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ITMT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002164, o augimo norma – 21.55%.

In The MEME Time (ITMT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ITMT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002272, o augimo norma – 27.63%.

In The MEME Time (ITMT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. In The MEME Time kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003702 prekybos kainą.

In The MEME Time (ITMT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. In The MEME Time kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006030 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001780
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001869
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001963
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002061
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002164
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002272
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002386
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002505
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002631
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002762
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002900
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003045
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003198
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003358
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003525
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003702
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės In The MEME Time kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001780
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001781
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001782
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001788
    0.41%
In The MEME Time (ITMT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ITMT kaina yra $0.001780. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

In The MEME Time (ITMT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ITMT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001781. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

In The MEME Time (ITMT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ITMT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001782. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

In The MEME Time (ITMT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ITMT kaina yra $0.001788. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė In The MEME Time kainų statistika

--
----

--

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

999.96M
999.96M 999.96M

--
----

--

Naujausia ITMT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ITMT turi 999.96M apyvartą ir $ 1.79M bendrą rinkos kapitalizaciją.

In The MEME Time istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje In The MEME Time, dabartinė In The MEME Time kaina yra 0.001780USD. Apyvartinė In The MEME Time (ITMT) pasiūla yra 999.96M ITMT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,789,078.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.21%
    $ 0
    $ 0.001814
    $ 0.001670
  • 7 dienos
    9.50%
    $ 0.000169
    $ 0.002371
    $ 0.001407
  • 30 dienų
    -30.10%
    $ -0.000536
    $ 0.002371
    $ 0.001407
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas In The MEME Time kaina pasikeitė $0, atspindinti 5.21% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas In The MEME Time buvo prekiaujama aukščiausia $0.002371 ir žemiausia $0.001407. Kainos pokytis buvo 9.50%. Ši naujausia tendencija parodo ITMT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį In The MEME Time įvyko -30.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000536 vertę. Tai rodo, kad ITMT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia In The MEME Time (ITMT) kainų prognozės modulis?

In The MEME Time Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ITMT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius In The MEME Time ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ITMT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti In The MEME Time kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ITMT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ITMT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą In The MEME Time potencialą.

Kodėl ITMT kainų prognozė yra svarbi?

ITMT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ITMT dabar?
Pagal jūsų prognozes, ITMT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ITMT kainų prognozė?
Remiantis In The MEME Time (ITMT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ITMT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ITMT 2026 m.?
1 vieneto In The MEME Time (ITMT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ITMT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ITMT kaina 2027 m.?
In The MEME Time (ITMT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ITMT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ITMT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, In The MEME Time (ITMT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ITMT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, In The MEME Time (ITMT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ITMT 2030 m.?
1 vieneto In The MEME Time (ITMT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ITMT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ITMT kainų prognozė 2040 metams?
In The MEME Time (ITMT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ITMT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.